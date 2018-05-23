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В Україні набули чинності нові правила ввезення автомобілів з-за кордону

Документ опублікували у "Голосі України" 22 травня
В Україні набув чинності закон, який передбачає зміни щодо ввезення та реєстрації автомобілів з-за кордону.
В Україні набули чинності нові правила ввезення автомобілів з-за кордону Фото: з відкритих джерел

Відтепер при ввезенні автомобілів з-за кордону сертифікат відповідності екологічним стандартам треба буде показувати під час митного оформлення, а не під час пропуску на митну територію держави, як було досі.

Водночас при ввезенні з-за кордону карет швидкої допомоги як гуманітарної допомоги відповідність екологічним стандартам не матиме значення.

Нагадаємо, відповідний законопроект Рада ухвалила 27 лютого. Тоді за нього проголосувало 235 народних депутатів.

Нагадаємо, що згідно з інформацією ДФС України, станом на 31 січня 2018 року на території України загалом перебуває майже 425,4 тисяч транспортних засобів з іноземною реєстрацією. З них з порушенням терміну – понад 246,4 тисяч авто.

Додамо, що у 2017 році 18,5% усіх придбаних держслужбовцями авто виявилися купленими в іноземних громадян або компаній.

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23 05 2018 11:40
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