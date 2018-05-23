В Україні набули чинності нові правила ввезення автомобілів з-за кордону
Відтепер при ввезенні автомобілів з-за кордону сертифікат відповідності екологічним стандартам треба буде показувати під час митного оформлення, а не під час пропуску на митну територію держави, як було досі.
Водночас при ввезенні з-за кордону карет швидкої допомоги як гуманітарної допомоги відповідність екологічним стандартам не матиме значення.
Нагадаємо, відповідний законопроект Рада ухвалила 27 лютого. Тоді за нього проголосувало 235 народних депутатів.
Нагадаємо, що згідно з інформацією ДФС України, станом на 31 січня 2018 року на території України загалом перебуває майже 425,4 тисяч транспортних засобів з іноземною реєстрацією. З них з порушенням терміну – понад 246,4 тисяч авто.
Додамо, що у 2017 році 18,5% усіх придбаних держслужбовцями авто виявилися купленими в іноземних громадян або компаній.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброїЦе слоган компанії "Сlean shot", яку вигадав і започаткував десантник Олександр Морозов
- "Спецконтингент, що підлягає виселенню" Так цинічно назвала Крим та його жителів радянська влада у документах 1944 року про переселення