В Україні набув чинності закон про обов'язкові лічильники на будинки

Обладнання потрібно буде встановити протягом року або двох у залежності від комунальної послуги та типу будівлі

В Україні набув чинності закон №2119-VIII про обов'язкові лічильники на будинки і парадні. Вчора його опублікували в "Голосі України".

Згідно з документом, до 2 серпня 2018 року треба встановити лічильники тепла на будинки, а також лічильники гарячої та холодної води для нежитлових будівель. Для житлових будівель термін встановлення лічильників гарячої та холодної води продовжено на рік - до 2 серпня 2019 року, - інформує "112.Україна".

Обладнання повинен встановлювати власник інженерних мереж (у столиці, припустимо - "Київенерго" і "Київводоканал"). А платити за це будуть споживачі шляхом внеску, який розрахують для кожної будівлі, розстрочать на 5 років і включать до "платіжок".

Оператор інженерних мереж повинен попередити власника будинку про намір встановити лічильники щонайменше за 2 місяці, як саме - вирішить Кабмін.

Зі свого боку, власник або співвласники будинку протягом 2 місяців можуть повідомити про свою згоду, або пропозиції про зміну умов встановлення лічильників, або про намір самостійно обладнати будинок лічильниками. Відсутність реакції протягом 2 місяців трактується як згода на встановлення лічильників за заданими умовами.

Перешкоджати встановленню лічильників або повідомляти про намір встановити їх самостійно і нічого не робити не варто, адже в такому випадку лічильники все одно поставлять, а відшкодовувати витрати будуть власники будівлі.

Лічильники належать власнику або співвласникам будинків, які і відповідають за збереження і цілісність обладнання.

Платити за установку лічильників на будинки та під'їзди будуть споживачі опалення, гарячої і холодної води, а також власники будинків - шляхом сплати виконавцю відповідної послуги спеціального внеску. Якщо власник будинку сам встановлює лічильники - він не платить зазначений внесок. Розмір внесків за установку лічильників визначається окремо для кожного будинку, при чому сума розстрочується на 5 років (можливий і інший термін, якщо сторони домовляться).

Якщо в будинку двоє і більше споживачів, внески за установку лічильників поділяють за кількістю окремих приміщень-суб'єктів нерухомості.

Змінити лічильники в разі необхідності повинен оператор зовнішніх інженерних мереж. Витрати на це відшкодовують споживачі тепла/води та власники будівель - шляхом сплати внесків на обслуговування і заміну лічильника. Розмір внесків визначається окремо для кожної будівлі та розстрочується.

Рахунки за комунальні послуги надають споживачеві на аркуші паперу, а за згодою - в електронному вигляді, у тому числі шляхом доступу до електронних систем обліку розрахунків споживачів.

З 2 серпня почне діяти заборона на приєднання житлових і нежитлових будівель до зовнішніх інженерних мереж без оснащення лічильниками.

Якщо людина володіє декількома будівлями, що розташовані поряд, можна встановити лічильник на межі завершення власності в кожній точці приєднання до зовнішніх інженерних мереж.

За порушення цього закону передбачено штрафи.

Нагадаємо, у березні Кабінет міністрів України затвердив формулу розрахунку оплати за теплопостачання для споживачів, у яких відсутні квартирні або будинкові прилади обліку теплової енергії.

У листопаді віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко наполягав на необхідності у найкоротші строки встановити лічильники обліку теплової енергії у кожному будинку.