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В Україні набув чинності закон про освіту

Згідно з новим законом, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є українська мова
З 28 вересня в Україні набуває чинності закон про освіту, який викликав невдоволення у ряду сусідніх країн.
В Україні набув чинності закон про освіту Фото: uazmi.org

Документ набуває чинності з наступного дня після його опублікування, крім статей 38 і абзацу третього частини другої ст.59, абзаців першого і третього частини другої ст. 61, які набувають чинності з 1 січня 2018; частини п'ятої ст.61 та частини десятої ст. 78 цього закону, а також частини третьої ст. 43 закону Про загальну середню освіту (в редакції), які набувають чинності 1 січня 2019; абзац другий підпункту 5 пункту 4 розділу Прикінцеві та перехідні положення, який набуває чинності з 1 січня 2030 року.

Згідно з новим законом, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є українська мова. У середній школі для національних меншин плавно вводиться українська як мову викладання. Але відповідно до освітньої програми - можуть викладатися одна або кілька дисциплін двома і більше мовами - державною, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

Саме мовна норма цього закону викликала критику у ряду країн. Зокрема, МЗС Угорщини подав скарги в ОБСЄ, ООН і Євросоюз у зв'язку з реформою освіти в Україні.

Як відомо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

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Нагадаємо, глави МЗС Болгарії, Угорщини, Греції і Румунії підписали листа главі МЗС України, де висловили занепокоєння через новий закон про освіту.

 

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