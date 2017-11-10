В Україні набув чинності закон про пенсійну реформу

В Україні набула чинності пенсійна реформа, яка передбачає підвищення необхідного стажу для виходу на пенсію до 25 років у 2018 році і поступове підвищення до 35 років у 2028 році.

Відповідний закон опубліковано в парламентській газеті "Голос України". Відповідно до документа, у 60 років виходять на пенсію ті особи, які на 1 січня 2018 року будуть мати 25 років страхового стажу, а діапазон вимог щодо страхового стажу щорічно буде збільшуватися на 12 місяців до досягнення 35 років у 2028 році.

В 63 роки будуть виходити на пенсію ті особи, які на 1 січня 2018 року будуть мати 15 років страхового стажу, однак не матимуть 25 років.

В 65 років будуть виходити ті особи, які на 1 січня 2019 року будуть мати 15 років страхового стажу, однак не матимуть 16 років.

Особам, які не будуть мати 15 років стажу, державну соцдопомогу будуть призначати при досягненні ними 65 років.

Також реформа передбачає перерахунок виплат з 1 жовтня 2017 року: прожитковий мінімум для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, становитиме 1 452 гривні, а не 1 312, як зараз. Для 5,6 млн пенсіонерів пенсії в середньому збільшаться на 692 грн.

Нагадаємо, що 3-го жовтня Верховна Рада 288 голосами "за" ухвалила урядовий проект закону. Згодом Президент Петро Порошенко підписав законопроекти про пенсійну реформу.