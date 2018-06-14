В Україні набув чинності закон про Вищий антикорупційний суд

Впродовж року мають створити новий суд відповідно до цього закону

В Україні набув чинності закон № 2447-VIII про Вищий антикорупційний суд. Вчора документ опублікували в офіційному парламентському виданні "Голос України".

Закон зобов'язує протягом року сформувати Антикорупційний суд, до складу якого мають увійти принаймні 35 суддів, з яких хоча б 10 - представники Апеляційної палати. Документ пропонує президентові внести до Ради проект закону безпосередньо про утворення нового суду.

Протягом місяця після призначення 35 суддів найстарший з них має скликати збори, на яких визначать дату початку роботи органу та вирішать організаційні питання.

Суддів Антикорупційного суду обиратиме Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) за допомогою шести членів Ради міжнародних експертів. Тож спочатку треба створити цю Раду.

Членів Громадської ради міжнародних експертів визначить ВККС виключно з кандидатур, які запропонують міжнародні організації, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання корупції. Коли кандидатів буде щонайменше 12, ВККС обере представників Громадської ради на відкритому засіданні.

Міжнародними експертами зможуть стати як іноземці, так і громадяни України. Вимоги - бездоганна ділова репутація, високі моральні якості та досвід роботи за кордоном від 5 років зі здійснення процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення в суді чи здійснення судочинства у справах щодо корупції.

Членів Ради міжнародних експертів призначають на два роки без права знову обіймати таку посаду. Їм виплачуватимуть винагороду з державного бюджету на час участі у процедурах відбору суддів. Сума дорівнює посадовому окладу судді Верховного суду, а це 132 тис. 150 грн у поточному році. Якщо людина проживає за кордоном, має право на компенсацію витрат на житло та переїзд.

Коли буде обрано шістьох членів Громадської ради міжнародних експертів, можна буде переходити до відбору суддів Антикорупційного суду.

Принцип наступний. ВККС оголошує відбір кандидатів, охочі подають документи, ВККС перевіряє їх і допускає до відбіркового іспиту, потім - перевірка на предмет корупції. Ті, хто пройшов цей етап, проходять спецпідготовку та складають відбірковий іспит. За результатами ВККС публікує офіційний перелік кандидатів.

Протягом всього цього часу Рада міжнародних експертів збирає та аналізує інформацію про кандидатів, що її надає ВККС. Троє міжнародних експертів можуть ініціювати спеціальне спільне засідання, якщо є сумніви у відповідності кандидата посаді. Перед спільним засіданням ВККС та цієї Ради за запитом трьох міжнародних експертів можуть провести попередню співбесіду із кандидатами, причому там мають бути присутні всі шестеро членів Громадської ради.

"Сумнівний" кандидат зможе обійняти посаду судді Антикорупційного суду, якщо його підтримають на спільному засіданні принаймні 9 представників ВККС та щонайменше троє міжнародних експертів.

Судді Вищого антикорупційного суду повинні мати досвід роботи на посаді судді від 5 років або на посаді адвоката 7 років, або наукової діяльності у галузі права від 7 років. Є ще варіант сукупного стажу на посаді судді/науковця у галузі права щонайменше 7 років. Також у такого судді мають бути знання і навички для здійснення судочинства у корупційних справах.

Не зможуть стати суддями Антикорупційного суду колишні співробітники правоохоронних органів, НАБУ, НАЗК, Антимонопольного комітету, Рахункової палати, Фіскальної служби, Держслужби фінансового моніторингу, ВККС, Вищої ради юстиції тощо.

Суддів Антикорупційного суду планують захищати, а за заявою - і членів їхніх родин (пов'язаних з ними спільним побутом, дружин/чоловіків, дітей та людей, які перебувають під опікою судді).

Передбачені законом зміни до Кримінального процесуального кодексу набудуть чинності, коли почне діяти Вищий антикорупційний суд. Зокрема, там йдеться про підсудність нового органу. Також там є розкритиковані Transparency International норми, відповідно до яких апеляції щодо справ НАБУ буде розглядати не Апеляційна палата Антикорупційного суду, а суди загальної юрисдикції.

Нагадаємо, що Верховна Рада більшістю голосів проголосувала за закон №7440 про створення Вищого Антикорупційного суду України. Зокрема, закон визначає порядок проведення конкурсу з відбору антикорупційних суддів. Згідно з текстом законопроекту в редакції другого читання, Вищому антикорупційному суду (ВАКС) будуть підслідні кримінальні провадження щодо корупційних злочинів, передбачених у примітці ст. 45(1) Кримінального кодексу України, ст. 206(2), 209, 366(1) КК.

У понеділок, 11 червня, Президент Петро Порошенко підписав закон про Вищий Антикорупційний суд.