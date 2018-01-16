В Україні наявні 500 тисяч доз вакцини від кору, - МОЗ
"У квітні ми очікуємо поставку ще 1 мільйона доз, вони вже оплачені. Щотижня ми перерозподіляємо вакцини по регіонах. Якщо вакцини немає в вашій поліклініці, передзвоніть в обласній департамент охорони здоров'я, щоб ми могли перерозподілити вам вакцини", - повідомила виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, інформує "Інтерфакс-Україна".
Супрун зазначила, що упаковки вакцини марковані індикаторами, які змінюють свій колір в разі порушення температурного режиму при транспортуванні.
Батьки, які вирішили вакцинувати дітей, мають можливість перевірити ці індикатори.
Супрун нагадала, що виписка підроблених довідок про вакцинацію є кримінальним злочином.
"Є проблема — це підроблені довідки про вакцинацію. Це порушення лікарської етики і кримінальна відповідальність. Не купуйте підроблені довідки", — наголосила вона.
Нагадаємо, за два дні, 10 і 11 січня, від кору щеплено 2 тис. 223 киян, серед них як дорослі, так і діти.
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