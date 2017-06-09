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В Україні найчастіше викрадають автомобілі марки ВАЗ, ЗАЗ і Toyota

ВАЗ і ЗАЗ зазвичай здають на запчастини
Найпопулярнішими марками автомобілів, які викрадають в Україні, є ВАЗ, ЗАЗ та Toyota.
В Україні найчастіше викрадають автомобілі марки ВАЗ, ЗАЗ і Toyota Фото: voria.gr

Порівняно з минулим роком у нинішньому стали частіше викрадати автомобілі Honda (+3,6%), Lexus (+8,4%) і Range Rover (+9,1%), повідомляє Liga.net із посиланням на дані департаменту карного розшуку Нацполіції.

Висока популярність у викрадачів недорогих автомобілів ЗАЗ і ВАЗ пояснюється подальшою їх відправкою на розбирання. Після цього запчастини та комплектуючі виставляються на продаж або здаються на металобрухт.

Найбільша кількість викрадень зафіксована в місті Києві, в Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій і Київській областях.

У першій половині 2017 року кількість автоугонів в Україні скоротилося на 25%. Загалом за перші шість місяців поточного року було викрадено 2689 автомобілів проти 3461 в першому півріччі 2016-го. При цьому рівень розкриття злочинів, пов'язаних із крадіжками автомобілів, зріс. Водночас джерело не повідомляє, наскільки зріс рівень розкриття злочинів.

Нагадаємо, що в Харківській області, на російсько-українському кордоні, прикордонники затримали автомобіль Buick Century 1961 року випуску, який був у розшуку як викрадений.

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06 09 2017 15:38
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