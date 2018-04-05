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В Україні найнижчий рівень антисемітизму в Центрально-Східній Європі, – МЗС

Події, через які Україну звинувачують у зростанні проявів антисемітизму, в МЗС назвали "інсинуаціями" і "ганебними провокаціями, часто інспірованими кремлівським режимом"
Міністерство закордонних справ України відкидає будь-які звинувачення у зростанні проявів антисемітизму на території держави.
В Україні найнижчий рівень антисемітизму в Центрально-Східній Європі, – МЗС Фото: unian.ua

"Україна послідовно засуджує будь-які прояви нетерпимості чи публічні антисемітські заклики, а правоохоронні органи розслідують та притягають до відповідальності кожного винного у таких правопорушеннях. Подібні ганебні провокації часто інспіровані кремлівським режимом, який за допомогою інструментів гібридної агресії намагається розхитати політичну ситуацію та вкотре кинути на Україну тінь антисемітизму", – йдеться в заяві МЗС.

У міністерстві повідомляють, що за даними Моніторингової групи прав національних меншин неурядової організації Конгрес національних громад України упродовж 2017 року в Україні не було зафіксовано жодного випадку насильства на ґрунті антисемітизму, а за результатами опитування PEW Research Center рівень антисемітизму в Україні є найнижчим у Центрально-Східній Європі.

"Відповідь України на будь-яку провокацію завжди буде чіткою і послідовною: невідворотність покарання для порушників та організаторів; правда та об'єктивні факти для тих, хто проводить політику маніпуляцій та пропаганди", – підсумували у відомстві.

Нагадаємо, ввечері 2 травня в Одесі на "Марші українського порядку", організованого націоналістичними рухами, глава місцевого "Правого сектору" Тетяна Сойкіна закликала, аби місто "належало українцям, а не жидам". Поліція Одеси розпочала провадження щодо порушення расової, національної рівноправності громадян. У відповідь Сойкіна заявила, що її слова про євреїв, виголошені під час маршу 2 травня в Одесі, були вирвані з контексту.

Раніше депутатка Львівської міської ради від "ВО "Свобода" Мар'яна Батюк поширила на своїй сторінці у Facebook привітання з днем народження Адольфа Гітлера.

Окрім того, в суботу, 28 квітня, у Львові відбувся марш до 75-ї річниці заснування дивізії "Галичина".

У посольстві США в Україні відреагували на прояви антисемітизму у Львові та Одесі.

Президент України Петро Порошенко заявив, що засуджує прояви антисемітизму, які мали місце на нещодавніх акціях у Львові та Одесі.

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