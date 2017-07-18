Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В Україні найнижчий рівень вакцинації дітей у світі

Україна опинился серед таких країн як Чад, Екваторіальна Гвінея, Нігерія, Сомалі
Україна разом із Сирією та країнами Африки увійшла до топ-8 країн із найменшими показниками вакцинації дітей.
В Україні найнижчий рівень вакцинації дітей у світі Фото:life.pravda

Про це йдеться в повідомленні Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та UNICEF, повідомляє "Слово і Діло".

Зокрема, в 2016 році у восьми країнах показник вакцинації дітей проти дифтерії-правця-кашлюку складав менше 50%.

До списку цих країн увійшли Україна, Центральноафриканська Республіка, Чад, Екваторіальна Гвінея, Нігерія, Сомалі, Південний Судан і Сирія.

Крім того, за даними ВООЗ, минулого року кожне десяте немовля (близько 12,9 млн) не отримувало щеплення з імунізації. Крім того, приблизно 6,6 млн немовлят після першої дози вакцини не завершили повний етап вакцинації.

Також наголошується, що імунізація наразі запобігає до 3 млн смертей від дифтерії, правця, кашлюку та кору щорічно.

Нагадаємо, що у 2016 році завдяки міжнародним закупівлям вакцин вдалося заощадити 3 мільйони доларів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 07 2017 13:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Війна по той бік фронту: де і як воїни АТО можуть безкоштовно лікувати вірус гепатиту

Війна по той бік фронту: де і як воїни АТО можуть безкоштовно лікувати вірус гепатиту

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.