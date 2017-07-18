В Україні найнижчий рівень вакцинації дітей у світі

Україна разом із Сирією та країнами Африки увійшла до топ-8 країн із найменшими показниками вакцинації дітей.

Про це йдеться в повідомленні Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та UNICEF, повідомляє "Слово і Діло".

Зокрема, в 2016 році у восьми країнах показник вакцинації дітей проти дифтерії-правця-кашлюку складав менше 50%.

До списку цих країн увійшли Україна, Центральноафриканська Республіка, Чад, Екваторіальна Гвінея, Нігерія, Сомалі, Південний Судан і Сирія.

Крім того, за даними ВООЗ, минулого року кожне десяте немовля (близько 12,9 млн) не отримувало щеплення з імунізації. Крім того, приблизно 6,6 млн немовлят після першої дози вакцини не завершили повний етап вакцинації.

Також наголошується, що імунізація наразі запобігає до 3 млн смертей від дифтерії, правця, кашлюку та кору щорічно.

Нагадаємо, що у 2016 році завдяки міжнародним закупівлям вакцин вдалося заощадити 3 мільйони доларів.