В Україні найвищі в Європі тарифи на світло, - НКРЕ
"Тривалий час, протягом 25 років були дуже теплі й батьківські слова про захист споживача. І зараз тарифи на електроенергію в Україні найбільші в Європі", - повідомив у ході засідання Координаційного центру щодо забезпечення введення нового ринку електричної енергії голова Нацкомісії з регулювання енергетики і комунальних послуг Дмитро Вовк, інформує УНІАН.
Він зазначив, що прийнятий Верховною Радою закон "Про ринок електричної енергії" дозволить перейти від планової економіки в енергетиці до ринкової, в результаті чого споживач зможе отримати конкурентну ціну на якісні послуги.
"Ми впевнені, що в результаті буде встановлена справедлива ціна на стабільні якісні послуги", - зазначив Вовк.
Як повідомлялося, 13 квітня Верховна Рада прийняла закон "Про ринок електричної енергії".
Прийняття закону було одним з обов'язкових умов для виділення Україні третього траншу макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 600 мільйонів євро.
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