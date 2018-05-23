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В Україні не скасовують лінійки та випускні через масові отруєння школярів, - МОН

У той же час обіцяють "посилити заходи безпеки"
Міністерство освіти і науки не має наміру скасовувати шкільні лінійки та випускні через випадки отруєння дітей невідомою речовиною.
В Україні не скасовують лінійки та випускні через масові отруєння школярів, - МОН Фото: kiev.klichko.org

"Нічого ми скасовувати не будемо. Чотири випадки, які сталися в різних місцях, мають різні причини. Якщо в Черкасах досі не встановили, яку речовину розпорошили, схоже і в Миколаєві... Звичайно, ми будемо посилювати заходи безпеки, але підстав скасовувати випускні немає", - повідомив перший заступник міністра освіти і науки Володимир Ковтунець, інформують "Українські новини".

За його словами, в двох випадках причиною отруєння дітей, швидше за все, стали хуліганські дії школярів, які застосували перцевий газовий балончик.

На його думку, такі випадки не стануть підставою для обшуків дітей при вході до школи.

Як відомо, за останні тижні в Україні сталося кілька випадків масової госпіталізації школярів через отруєння. Інциденти сталися в Черкасах, Новомосковську, Миколаєві та Харкові. До слова, депутати парламенту просять Кабмін про створення міжвідомчої ради для вироблення механізмів реагування на такі випадки.

21 травня о 10:47 на номер "101" надійшло повідомлення про те, що в будівлі школи, розташованій в Заводському районі м. Миколаєва розпорошено невідомий аерозоль із різким запахом.

22 травня у Харкові в одній зі шкіл через розпилення газового балончика евакуювали дітей.

Перший такий інцидент трапився в Черкасах, 8 травня під час лінійки в школі № 8 діти почали непритомніти. Спочатку госпіталізували 15 дітей, пізніше їхня кількість зросла до 51. Попередній діагноз у всіх постраждалих - отруєння невідомою речовиною.

 

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23 05 2018 12:15
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