В Україні не транслюватимуть Кубок Конфедерацій-2017, який відбудеться в Росії
Телеканали "2+2", "Футбол 1/2", "Перший національний", канали групи "Поверхность" ("Спорт 1/2) та "Інтер", які транслюють спортивні події, не покажуть матчі Кубка Конфедерацій-2017, згідно з програмою передач, оприлюдненою на сайтах мовників, інформує "Футбол 24".
Цікаво, що ФІФА продає права на Чемпіонат світу-2018 (основний турнір) та Кубок Конфедерацій-2017 в одному пакеті.
Відзначимо, що попередній Кубок Конфедерацій, який відбувся у 2013 році у Бразилії, транслювали українські канали "Футбол" і "Футбол+", а також "Перший національний".
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Нинішній турнір пройде з 17 червня по 2 липня в Росії і стартує вже цієї суботи матчем Росія – Нова Зеландія.
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