CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІнспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) завершили перевірку в трьох місцях в Україні й не виявили жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів, про що стверджувала росія.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні не виявило ознак виготовлення "брудної бомби" – МАГАТЕ
Фото: dpa
Про це йдеться в опублікованій у четвер на сайті МАГАТЕ заяві.
Зазначається, що письмові запити України до МАГАТЕ надіслати групи інспекторів були зроблені після того, як російська федерація висунула звинувачення щодо незаявленої діяльності на трьох об’єктах – в Інституті ядерних досліджень у Києві, Східному гірничо-збагачувальному комбінаті в Жовтих Водах та на Південному машинобудівному заводі у Дніпрі.
"Протягом останніх кількох днів інспектори змогли виконати всі заходи, які планувало провести МАГАТЕ, і їм було надано безперешкодний доступ до об’єктів. На підставі оцінки наявних на сьогодні результатів та наданої Україною інформації, Агентство не виявило жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів на цих об’єктах", – йдеться у заяві.
Інспектори також відібрали проби навколишнього середовища для аналізу в лабораторіях МАГАТЕ та мережі аналітичних лабораторій. Зазначається, що відбір проб навколишнього середовища є широко використовуваним заходом із застосуванням надчутливих аналітичних методів, які можуть надати інформацію про минулу та поточну діяльність, пов’язану з поводженням із ядерними матеріалами.
"Наша технічна та наукова оцінка результатів, яку ми наразі провели, не показала жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у цих трьох місцях. Крім того, якнайшвидше ми повідомимо про результати відбору проб навколишнього середовища", – заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Він підкреслив, що МАГАТЕ залишається готовим проводити подальшу верифікаційну діяльність в Україні "з метою перевірки відсутності незаявленої діяльності та матеріалів і таким чином запобігання будь-якому зловживанню такими матеріалами".
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував гендиректору Агенства за співпрацю у протистоянні російській дезінформації.
"МАГАТЕ перевірило три українські об’єкти, які опинилися в центрі російської дезінформації, і не знайшло доказів будь-яких "брудних бомб". Я дякую Рафаелю Гроссі за чудову та оперативну співпрацю МАГАТЕ, яка допомогла протистояти російській брехні. росія підтвердила свій статус головного брехуна світу", – написав Кулеба у Twitter.
Як повідомлялося, Державна інспекція ядерного регулювання України раніше запропонувала Міжнародному агентству з ядерної енергії провести верифікацію в Інституті ядерних досліджень НАН України та на ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" через російський фейк про "брудну бомбу".
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі погодився надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні, які російська федерація брехливо описує як місця розробки "брудної бомби".
Нагадаємо, що раніше Кулеба запросив МАГАТЕ в Україну перевірити заяви рф про "брудну бомбу"
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03 11 2022 18:52 МЕДІА
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