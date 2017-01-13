В Україні необхідно ввести плату за проїзд вантажівок, - "Укравтодор"
"Зараз депутати начебто погодилися ввести оплату за транзит вантажного транспорту. Це чудово, але найбільше експлуатують українські дороги саме вітчизняні вантажоперевізники. Буде чесно, якщо українські підприємці будуть платити за використання доріг нарівні з іноземцями", - заявив Новак в інтерв'ю журналу Фокус, пишуть "Українські Новини".
Він також зазначив, що таке рішення стикається з опором аграрного лобі.
За словами Новака, він веде суперечки з Бюджетним комітетом Верховної Ради про необхідність введення оплати для вантажного транспорту з самого початку своєї роботи в Укравтодорі.
Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що європейські та китайські інвестори зацікавлені у будівництві концесійних доріг в Україні.
Зазначимо, у 2017 році планується відремонтувати близько 2,5 тисяч кілометрів українських автомобільних доріг та 80 мостів.
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