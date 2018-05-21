В Україні обрали наказного гетьмана: ним став Кармазін, - ВІДЕО
Юрій Кармазін повідомив, що він отримав гетьманські атрибути: булаву, шаблю, печатку. Сам захід проводили за нагоди 100-річчя утворення Української державності.
В інтерв'ю телеканалу "Капрі" Кармазін розповів, що українське козацтво перебуває в опозиції до чинної влади, і назвав уряд Володимира Гройсмана "безрозсудним", який володіє "ілюзією знань".
"Чого ми очікуємо? Ухвалення нової Конституції, зупинки зубожіння народу, встановлення миру, інший рівень переговорів, що відбуваються навколо. Ми нікому не бажаємо зла, ми хочемо припинити смертовбивчу війну", - сказав Кармазін. Колишній депутат від імені козацтва також зажадав провести перепис населення перед виборами і допустити представників громадськості до виборчих комісій.
Фото: facebook.com/YuriyKarmazin
Фото: facebook.com/YuriyKarmazin
Нагадаємо, що в 2016 році Кармазін підтримав так звані "Революційні праві сили". Ця організація виникла наприкінці 2015 року, а в лютому 2016 року її представники захопили готель "Козацький" та намагалися організувати "третій Майдан".
У серпні 2017 року лідера РПС Юрія Заболотного (позивний "Кий") засудили до двох років в'язниці умовно за розміщення в YouTube закликів до повалення влади.
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