CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ суботу в Києві відбулася церемонія нагородження найкращого вчителя конкурсу Global Teacher Prize Ukraine 2017, яку ще називають Нобелівською премією для вчителів.
Нагадаємо, українська вчена Марина В'язовська отримала престижну "Премію Салема 2016", що є аналогом Нобелівської, але для математиків.
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В Україні обрали найкращого вчителя
Global Teacher Prize - це світовий конкурс учителів, які зробили видатний внесок у професію
Фото: facebook.com/GlobalTeacherPrizeUkraine
Переможцем конкурсу став вчитель фізики та астрономії у Чернівецькому ліцеї №1 Паул Пшенічка.
"За словами пана Паула, премію в розмірі 100 000 гривень він витратить на власний проект "Квазар", комуналку та добрі посиденьки з друзями", - повідомили у Facebook премії.
У 1991 році Пшенічка заснував наукове товариство для обдарованих учнів "Квазар". Також він є одним із розробників методу проектно-орієнтованого навчання у школах.
Як відомо, Global Teacher Prize - це світовий конкурс учителів, які зробили видатний внесок у професію.
Нагадаємо, українська вчена Марина В'язовська отримала престижну "Премію Салема 2016", що є аналогом Нобелівської, але для математиків.
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08 10 2017 12:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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