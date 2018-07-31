В Україні обрали радників для перших трьох компаній великої приватизації
Одеський припортовий завод до приватизації готуватиме компанія Pericles Global Advisory, а Президент Готель та Індар — компанія "Конкорд консалтинг", інформує прес-служба уряду, повідомляє "Громадське".
"Тож нам залишається ще для 19 підприємств обрати радників і розпочати процес їх підготовки до приватизації", — зазначив міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко.
31 липня відбудеться конкурс з обрання радників для приватизації ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", ДП "Завод Електроважмаш" і ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська", додав він.
Як зазначається, компанія Pericles Global Advisory зареєстрована у Нью-Йорку. Починаючи з 2012 року займалася наданням консультаційних послуг на ринку інвестицій для країн Латинської Америки, а також Близького Сходу.
Компанія 'Конкорд консалтинг" належить до групи "Конкорд капітал", керівником якої є Ігор Мазепа. Як зазначається, Мазепа у 2014 році був у списках партії "Сильна Україна" українського олігарха Сергія Тігіпка. Також повідомляється, що Ігор Мазепа має близькі стосунки з колишнім головою Адміністрації президента Борисом Ложкіним.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України у вівторок, 29 травня, оприлюднив оновлений список великих державних підприємств, приватизацію яких заплановано на 2018 рік.
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