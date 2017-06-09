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В Україні очікують три штами грипу

Число хворих може збільшитися на 14%
За даними Міністерства охорони здоров'я, в епідемічному сезоні захворюваності на грип і гострі респіраторні інфекції 2017/2018 в Україні очікують три штами грипу: "Гонконг", "Брисбен" і новий для України штам "Мічиган".
В Україні очікують три штами грипу Фото: zn.ua

"Минулого року грип типу А (H1N1), до якого належить і штам "Мічиган", циркулював на дуже низькому рівні. Але, незважаючи на "неагресивність" штаму, медики вважають, що цьогоріч епідемії грипу вже не уникнути", - зазначив заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує сайт КМДА.

За його словами, багаторічні спостереження за грипом, дані про імунітет до захворювання у здорових осіб, а також низький відсоток охоплення вакцинацією населення на тлі погіршення соціально-економічної ситуації в Україні дають усі підстави прогнозувати збільшення чисельності хворих до 14%.

"Оскільки вірус "Мічиган" є підвидом "свинячого" грипу, то він має схожі ознаки захворювання. Його інкубаційний період становить 4-7 днів. Грип "Мічиган" відрізняється важким перебігом з великою ймовірністю виникнення ускладнень", - зазначив Поворозник.

У хворих спостерігається підвищення температури до 38,7-40 градусів, яка залишається високою впродовж трьох і більше діб. Також у хворих може спостерігатися головний біль, ломота або біль у суглобах, м'язах, сонливість, слабкість, відмова від їжі, кашель без відходження мокроти, рясне виділення поту, сухість слизових оболонок рота, носа, носоглотки.

Під час прогресування грипу стан хворого може ускладнюватися через розвиток пневмонії (первинної, вторинної або змішаної), серозного менінгіту, енцефаліту. При зараженні вірусом грипу "Мічиган" ускладнення розвиваються доволі швидко і протікають складно.

Нагадаємо, що на початку року а Україні кількість хворих на грип сягнула позначки в три млн осіб. Більшість з них — діти до 17 років.

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06 09 2017 18:58
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