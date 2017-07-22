В Україні очікуються грози, град, шквали та надзвичайний рівень пожежної небезпеки, – ДСНС

У ДСНС повідомляють про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Негода накриє західні та східні області. В центральній Україні зберігається висока пожежна небезпека.

Про це в суботу повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

У неділю, 23 липня в центральних та південних, вдень у західних та східних областях України місцями грози.

В окремих районах можливі град та шквали 15-20 м/с.

Також у ДСНС повідомляють, що 22-24 липня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Харківській, більшості районів Дніпропетровської та Вінницької областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У ДСНС наголошують, що зафіксовано негативну статистику щодо збільшення пожеж на відкритих територіях.

"Зважаючи на те, що пожежонебезпечний перебуває у активній фазі і загроза виникнення загорянь буде тільки зростати, Державна служба України з надзвичайних ситуацій звертається до громадян з проханням не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час відпочинку на природі", – повідомили в ДСНС.

Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

розводити багаття у лісі та лісопосадках;

заїзджати автомобілем до лісу;

палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

створювати смітники та спалювати відходи;

спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.

Нагадаємо, в Америці, Європі та Азії вирують повені, пожежі і несподіваний снігопад.