В Україні очікуються грози, град, шквали та надзвичайний рівень пожежної небезпеки, – ДСНС
Про це в суботу повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
У неділю, 23 липня в центральних та південних, вдень у західних та східних областях України місцями грози.
В окремих районах можливі град та шквали 15-20 м/с.
Також у ДСНС повідомляють, що 22-24 липня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Харківській, більшості районів Дніпропетровської та Вінницької областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У ДСНС наголошують, що зафіксовано негативну статистику щодо збільшення пожеж на відкритих територіях.
"Зважаючи на те, що пожежонебезпечний перебуває у активній фазі і загроза виникнення загорянь буде тільки зростати, Державна служба України з надзвичайних ситуацій звертається до громадян з проханням не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час відпочинку на природі", – повідомили в ДСНС.
Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:
- відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
- розводити багаття у лісі та лісопосадках;
- заїзджати автомобілем до лісу;
- палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
- залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
- полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
- створювати смітники та спалювати відходи;
- спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.
Нагадаємо, в Америці, Європі та Азії вирують повені, пожежі і несподіваний снігопад.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа