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В Україні очікуються грози, град, шквали та надзвичайний рівень пожежної небезпеки, – ДСНС

У ДСНС повідомляють про надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Негода накриє західні та східні області. В центральній Україні зберігається висока пожежна небезпека.
В Україні очікуються грози, град, шквали та надзвичайний рівень пожежної небезпеки, – ДСНС Фото: Facebook ДСНС

Про це в суботу повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

У неділю, 23 липня в центральних та південних, вдень у західних та східних областях України місцями грози.

В окремих районах можливі град та шквали 15-20 м/с.

 

Також у ДСНС повідомляють, що 22-24 липня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Харківській, більшості районів Дніпропетровської та Вінницької областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

 

У ДСНС наголошують, що зафіксовано негативну статистику щодо збільшення пожеж на відкритих територіях. 

"Зважаючи на те, що пожежонебезпечний перебуває у активній фазі і загроза виникнення загорянь буде тільки зростати, Державна служба України з надзвичайних ситуацій звертається до громадян з проханням не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час відпочинку на природі", – повідомили в ДСНС.

Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

  • відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • заїзджати автомобілем до лісу;
  • палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • створювати смітники та спалювати відходи;
  • спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.

Нагадаємо, в Америці, Європі та Азії вирують повені, пожежі і несподіваний снігопад.

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22 07 2017 21:20
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