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В Україні оновили цифрову платформу про війну

Ольга
Матарикіна
З огляду на нещодавні атаки на українське цивільне населення 10-18 жовтня, WAR.UKRAINE.UA було доповнено новими матеріалами.
В Україні оновили цифрову платформу про війну Фото: NFT
WAR.UKRAINE.UA – офіційна та верифікована цифрова платформа України, створена для висвітлення повномасштабного вторгнення рф вісьмома іноземними мовами, зазнала оновлень із урахуванням сучасного контексту війни, а також її причин і наслідків для України та майбутнього світу.
 
 
"З самого початку повномасштабного вторгнення росії в Україну наша платформа WAR.UKRAINE.UA відігравала важливу роль у поширенні своєчасних та верифікованих новин серед великої міжнародної аудиторії. Понад 743 мільйони наших користувачів із усіх куточків світу почули історії українського єднання та сміливості перед смертельною небезпекою російських звірств. Зараз ми оновили платформу, аби задовольнити запити нашої аудиторії. У новій версії буде більше редакційних колонок, аналітичних статей, лонгрідів та інтерв’ю зі свідками війни. Завдяки оновленням ми зможемо охопити ще більшу аудиторію та ефективніше протидіяти російській пропаганді", – зазначає глава МЗС Дмитро Кулеба.
 
Міністерство зауважує, що вебсайт WAR.UKRAINE.UA розроблено громадською організацією BRAND UKRAINE у партнерстві з МЗС для збору та поширення офіційної, перевіреної та актуальної інформації про перебіг військових дій. В окремому розділі сайту RUSSIA'S WAR CRIMES, задокументовано докази та свідчення про російські воєнні злочини на території України з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.
 
Голова Представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас підкреслює: "Вебсайт WAR.UKRAINE.UA надає ключову інформацію про невиправдану війну росії проти України, що триває: світова спільнота вимагає та заслуговує на перевірену та достовірну інформацію про війну, яка впливає на багатьох людей далеко від поля бою. Цей вебсайт, співфінансований Європейським Союзом, допомагає розвінчувати кремлівську дезінформацію про воєнні злочини, продовольчу кризу та інші теми, які хвилюють європейську та світову спільноти. Оновлена версія WAR.UKRAINE.UA надасть читачам, які прагнуть дізнатися правду про російську агресію в Україні, ще більше аналітики та історій від активістів, людей, експертів, що перебувають у місцях подій".
 
З огляду на нещодавні атаки на українське цивільне населення 10-18 жовтня, WAR.UKRAINE.UA було доповнено новими матеріалами включно з хронікою російських терористичних атак, фото- та відеодоказами. Ці дані дозволять не тільки притягнути до відповідальності військових злочинців, а й поширити інформацію серед іноземних читачів про звірства, які чинить росія.
 
МЗС підкреслює, що оновлена версія WAR.UKRAINE.UA містить нові розділи, які відповідають інтересам та запитам міжнародної аудиторії:
 
новий експлейнер "Хроніка російської агресії" (Russia’s aggression timeline) дозволяє читачам дізнатися більше про історію війни росії в Україні, починаючи з 2014 року, коли відбулася окупація Криму та частини Донецької й Луганської областей;
 
нова стаття "Чому це важливо для світу?" (“Why does this matter to the world?”) пояснює масштаб і характер впливу російського вторгнення на глобальну стабільність і світовий порядок;
 
нова категорія "Новини та історії" (News & Stories) містить статті й інтерв’ю з очевидцями подій для розуміння соціального контексту війни і супроводжується щоденними оновленнями стрічки новин.
 
UKRAINE.UA – це екосистема офіційних цифрових платформ України для комунікації та взаємодії з міжнародною аудиторією по всьому світу. Вона містить вебсайти та профіліув соціальних мережах, які транслюють важливі повідомлення про Україну, посилюють її голос і зміцнюють бренд України в сучасному цифровому середовищі.
 
 
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02 11 2022 18:50
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