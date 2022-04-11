В Україні опалюється майже половина об'єктів

Станом на п'ятницю, 4 листопада, майже у половині об'єктів по всій Україні включили опалення.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмігаль.

"Сьогодні майже половина об'єктів по всій Україні підключена до тепла. Це школи, дитсадки, лікарні, житлові будинки. Найбільше у Житомирській, Закарпатській та Харківській областях. У Києві опалюється 78% будівель. У підземних газосховищах достатньо ресурсу. Накопичено 14,5 млрд кубів газу. Враховуючи очікувані закордонні поставки, цих обсягів достатньо, щоб пройти опалювальний сезон", – зазначив глава українського уряду.

Раніше повідомлялося, що 94% закладів освіти в Україні готові до опалювального сезону.