ПОЛІТИКА НОВИНИОстанньою до списку увійшла "Соціалістичної партії України"Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні остаточно заборонили діяльність 12 проросійських партій
Фото: СБУ
Про це повідомляє СБУ у Telegram.
"Цими днями Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу "Соціалістичної партії України" і, таким чином, остаточно заборонив її діяльність у нашій країні. Відтепер в Україні повністю заборонена діяльність проросійських політсил", йдеться у повідомленні.
Спецслужба вказує, що рішення про заборону функціонування соцпартії прийняте на підставі указу президента та рішення РНБО. В їх основі - докази деструктивної діяльності партії.
Йдеться передусім про демонстративну підтримку та популяризацію агресивної антиукраїнської політики рРосії як на рівні керівництва, так і "звичайних" членів цього партійного об’єднання.
Таким чином ця політична сила поповнила список заборонених раніше проросійських політичних партій, серед яких: "Опозиційний блок", "Соціалісти", партія "Справедливості та розвитку", "Наші", "Держава", "Блок Володимира Сальдо", "Ліва опозиція", "Партія Шарія", "Союз лівих сил", "Опозиційна платформа - За життя" та "Прогресивна соціалістична партія України".
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22 10 2022 15:34 МЕДІА
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