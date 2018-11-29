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В Україні пацієнти зможуть отримувати лікарняні електронно

За планом, вже у 2019 році всі паперові лікарняні мають перейти в електронний режим
В Україні створять єдиний електронний реєстр лікарняних.
В Україні пацієнти зможуть отримувати лікарняні електронно Фото: з вільних джерел

Тобто пацієнт так само буде отримувати лікарняний, проте тепер вже в електронному варіанті. Так заповнення цих документів стане зручнішим і для лікарів, і для пацієнтів, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

"Правила контролю мають бути осучаснені, а сам бланк — стати електронним. Лікар більше не витрачатиме час на зайву паперову роботу, а зможе зосередитись на питаннях здоров’я пацієнтів. А хворі не мають бігати по кабінетах і збирати печатки на лікарняному", — пояснили у МОЗ.

За даними міністерства, щороку в Україні видають до 5,5 мільйонів лікарняних.

Також, Міністерство охорони здоров'я пропонує долучитися до громадського обговорення проекту закону, який запровадить в українську охорону здоров'я термін "підліток" і, як зазначається, "чітко окреслить права кожного підлітка (з 10 до 18 років) на медичне обслуговування, таємницю та інші не менш важливі та властиві для цього віку аспекти".

 
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29 11 2018 12:55
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