В Україні перерахували пенсії працюючим і військовим

З 1 квітня українських пенсіонерів очікують кілька нововведень, які стосуються перерахунку виплат.

Так, зміни торкнуться працюючих пенсіонерів, а також військовослужбовців.

"В цьому році вперше Законом передбачено, що з 1 квітня кожного року Пенсійний фонд України без додаткового звернення особи проводить перерахунок пенсій за певних умов, а саме: особам, які отримують пенсію за віком, за інвалідністю та за вислугою років. Проте за вислугою років лише тим особам, які на момент перерахунку досягли пенсійного віку", - повідомила директор департаменту пенсійного забезпечення Фонду Олена Охріменко, передає прес-служба відомства.

Також наголошується, що перерахунок стосується осіб, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжили працювати і після призначення/перерахунку минуло два роки.

Тобто через кожні два роки людина має право звернутися за перерахунком. Для того, щоб не було таких звернень, автоматично вибрано людей, які мають стаж, мають заробітну плату, і зроблений перерахунок.

За словами Охріменко, є дві категорії людей і два види розрахунку. Ті, хто пропрацював 24 місяців, мають право на проведення перерахунку пенсії за стажем і за заробітною платою. Фахівці Фонду вибирають найбільш оптимальний варіант розрахунку: або за стажем і заробітною платою, або тільки за стажем.

Крім того, в квітні пенсіонери силових відомств отримають підвищені пенсії, але з урахуванням збільшених сум за січень-березень.

В середньому пенсія військовослужбовців підвищиться на 1,5 тис. грн.

Виплата здійснюватиметься для військовослужбовців Збройних сил України та інших в розмірі 50% від підвищеного розміру пенсій. Розрахунок проводиться таким чином: визначається розмір пенсії на 1 січня, яку отримувала людина. Далі визначається розмір пенсії за новою довідкою, яку надали уповноважені органи. Уже від цієї різниці 50% буде виплачуватися понад ту пенсії, яку людина отримувала на 1 січня 2018 року.

Нагадаємо, в Україні набула чинності пенсійна реформа, яка передбачає підвищення необхідного стажу для виходу на пенсію до 25 років у 2018 році і поступове підвищення до 35 років у 2028 році.

Документ, зокрема, передбачає проведення осучаснення пенсій і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років.