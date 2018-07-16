В Україні підтвердили четвертий випадок захворювання на дифтерію

Одинадцятирічний хлопчик у реанімації, в його матері, батька, сестри і брата – клінічні ознаки дифтерії

В одинадцятирічного хлопчика з Чернігівської області лабораторно підтвердився діагноз "дифтерія".

Як повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я, дитину госпіталізували до Ніжинської районної лікарні 13 липня і ввечері того ж дня перевезли до реанімаційного відділення Чернігівської обласної дитячої лікарні. Йому ввели протидифтерійну сироватку, проте хлопчик і надалі залишається в реанімаційному відділенні. Важкість стану зумовлена ускладненнями з боку серцево-судинної системи та проблемами зі згортанням крові.

"14 липня лікарі здійснили протиепідемічні заходи щодо виявлення збудника серед контактних осіб, всього обстежено 18 осіб, серед них у 4-х членів родини хлопчика (матері, батька, сестри і брата) виявлені клінічні ознаки дифтерії, дослідження тривають. Двоє дітей і мати госпіталізовані до Ніжинської центральної районної лікарні, їх стан стабільний, дітям введена протидифтерійна сироватка", – розповіли в МОЗ.

У міністерстві нагадують, що єдиний захист від дифтерії – це вакцинація.

"МОЗ рекомендує якнайшвидше зробити необхідні щеплення проти дифтерії дітям і дорослим згідно з календарем щеплень. Якісна та безпечна вакцина є в усіх регіонах України, і надається безоплатно як для дітей, так і для дорослих. Так само в Україні достатньо протидифтерійних сироваток, які необхідно максимально швидко ввести при дифтерії. Негайно зверніться до лікаря, якщо виникла підозра на дифтерію", – зазначають у міністерстві.

Таким чином, від початку року в Україні зафіксовано 4 випадки дифтерії: по одному у Чернігівській та Київській областях і два – в Луганській області.

"Тривають лабораторні дослідження щодо підтвердження ще 4 випадків у Чернігівській області", – повідомляють у МОЗ.