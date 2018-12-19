В Україні планують ввести штраф за носіння камуфляжу

Законопроект передбачає зміни до Кодексу України про адмінправопорушення

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, який передбачає введення штрафів за камуфляж.

Кодекс хочуть доповнити статтею про штраф за носіння військової форми зі знаками розрізнення військовослужбовців Збройних сил України або інших військових формувань, інформує "УНІАН".

Оштрафувати можуть людину, яка не має права носити військовий одяг.

Ймовірний штраф за носіння камуфляжу – від 150 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Також форму можуть конфіскувати.

При повторному порушенні людина може заплатити штраф у розмірі від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів.

Альтернатива штрафу – громадські роботи від 30 до 40 годин із конфіскацією камуфляжу.

Також, запорізькі правоохоронці планують тимчасово заборонити цивільним носити військову форму. Усіх, хто носитиме військову форму, обіцяють ретельно перевіряти.