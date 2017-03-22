CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОрієнтовний обсяг відтворення лісів на території України у 2017 р складе понад 50 тис. Га.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні планують висадити близько 2 га лісу, - Держлісагентство
Основне завдання відомства - довести відсоток лісистості України до оптимального значення в 20%
Фото: Голос UA
Заплановано, що нові ліси будуть створені на площі близько 2 тис. га. Про це заявила в.о. голови Державного агентства лісових ресурсів Христина Юшкевич, повідомляє прес-служба відомства.
Юшкевич підкреслила, що основне завдання лісівників і Держлісагентства - довести відсоток лісистості України до оптимального значення в 20%. На даний же момент фактична лісистість України становить 15,9%.
Нагадаємо, у лісі Кончи-Заспи, що під Києвом, планують посадити понад 10 тис. дерев у рамках лісовідновлюваної стратегії Нацпарку "Голосіївський".
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