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В Україні планують висадити близько 2 га лісу, - Держлісагентство

Основне завдання відомства - довести відсоток лісистості України до оптимального значення в 20%
Орієнтовний обсяг відтворення лісів на території України у 2017 р складе понад 50 тис. Га.
В Україні планують висадити близько 2 га лісу, - Держлісагентство Фото: Голос UA

Заплановано, що нові ліси будуть створені на площі близько 2 тис. га. Про це заявила в.о. голови Державного агентства лісових ресурсів Христина Юшкевич, повідомляє прес-служба відомства.

Юшкевич підкреслила, що основне завдання лісівників і Держлісагентства - довести відсоток лісистості України до оптимального значення в 20%. На даний же момент фактична лісистість України становить 15,9%.

Нагадаємо, у лісі Кончи-Заспи, що під Києвом, планують посадити понад 10 тис. дерев у рамках лісовідновлюваної стратегії Нацпарку "Голосіївський".

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22 03 2017 14:50
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