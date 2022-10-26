В Україні планують визнати терористичними три російські телеканали

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення закликає правоохоронців визнати російські телеканали "Россия 24", "RTR Планета" і "Первый" терористичними організаціями.

Про це повідомляє Нацрада.

"Через систематичне послідовне виправдання, публічну підтримку і підбурювання до вчинення російською федерацією терористичних актів в ефірі російських телеканалів "Россия 24", "RTR Планета" і "Первый" ці "медіа" мають бути визнані терористичними організаціями відповідно до українського законодавства", – Національна рада.

Свою позицію Нацрада висловила на основі моніторингів цих російських каналів після вчинених зс рф терактів у Вінниці, Оленівці та Чаплиному. Відзначається, що російські телеканали "RTR Планета", "Россия 24" і "Первый" мовлять на супутнику, а тому можуть бути доступними для перегляду в Європі.

У своїх передачах "RTR Планета", "Россия 24" і "Первый", інформуючи про теракти в Україні дезінформували або вибірково поширювали інформацію.

Аналіз програм у контексті ракетного удару по Вінниці зафіксував, що усі виступи на цю тему намагаються раціонально обґрунтувати виправдання теракту зс рф і містять підбурювання до вчинення подібних актів у майбутньому.

Інформацію про події в Оленівці російські журналісти та учасники передач протягом трьох діб після терористичного акту маніпулятивно обмежили структурою із 12 наративів.

Була оприлюднена неправдива інформація, аудиторії нав’язувалося однобічне сприйняття. Відповідальність за скоєне покладалася на політичне і військове керівництво України. Реальні обставини вчиненого російською стороною жахливого терористичного акту були приховані.

Щодо ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Упродовж кількох діб вони доводили, що російські ракетні підрозділи цілеспрямовано цілились та влучили в потяг, який начебто перевозив українських військовослужбовців і воєнну техніку.

Раніше повідомлялось, що Польща визнала владу рф терористичним режимом.