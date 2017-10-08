В Україні планують запустити виробництво вертольотів
"У 2018 році "Мотор Січ" починає випуск вертольота власного виробництва - вертольота Надія. Це цивільний вертоліт, розрахований на 7 пасажирів з дальністю польоту 1 тис. км, тобто здатний облетіти всю Україну. Зараз цей вертоліт проходить сертифікацію", - повідомив президент і генеральний конструктор Мотор Січі В'ячеслав Богуслаєв, пише "Укрінформ".
За словами президента Мотор Січі, новий вертоліт може бути адаптований для використання підрозділами ДСНС, прикордонної служби та іншими спецслужбами, а також - для потреб санавіації.
"Мотор Січ" - запорізьке підприємство, яке спеціалізується на виробництві авіадвигунів і газотурбінних установок. Продукція Мотор Січ експлуатується на літаках і вертольотах у 120 країнах світу.
Нагадаємо, у травні на підприємстві повідомили, що китайська компанія Skyrizon планує інвестувати 250 млн доларів в ПАТ "Мотор Січ".
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