Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

В Україні планують запустити виробництво вертольотів

Новий вертоліт може бути адаптований для використання підрозділами ДСНС, прикордонної служби та іншими спецслужбами
Компанія "Мотор Січ" планує почати випуск вертольотів в Запоріжжі у 2018 році.
В Україні планують запустити виробництво вертольотів Фото: slovoidilo.ua

"У 2018 році "Мотор Січ" починає випуск вертольота власного виробництва - вертольота Надія. Це цивільний вертоліт, розрахований на 7 пасажирів з дальністю польоту 1 тис. км, тобто здатний облетіти всю Україну. Зараз цей вертоліт проходить сертифікацію", - повідомив президент і генеральний конструктор Мотор Січі В'ячеслав Богуслаєв, пише "Укрінформ".

За словами президента Мотор Січі, новий вертоліт може бути адаптований для використання підрозділами ДСНС, прикордонної служби та іншими спецслужбами, а також - для потреб санавіації.

"Мотор Січ" - запорізьке підприємство, яке спеціалізується на виробництві авіадвигунів і газотурбінних установок. Продукція Мотор Січ експлуатується на літаках і вертольотах у 120 країнах світу.

Нагадаємо, у травні на підприємстві повідомили, що китайська компанія Skyrizon планує інвестувати 250 млн доларів в ПАТ "Мотор Січ".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 08 2017 13:46
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатори Ukrenergo Laboratories про перспективи молодих українських науковців в енергетичній сфері

Координатори Ukrenergo Laboratories про перспективи молодих українських науковців в енергетичній сфері

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.