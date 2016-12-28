У Києві на замовлення Міноборони побудують два десантних катера "Кентавр" для ВМС

В Україні на замовлення Міністерства оборони для Військово-Морських Сил ЗСУ побудують два десантні катери типу "Кентавр".

"Сьогодні на Київському суднобудівному заводі проведено церемонію закладки двох десантних катерів типу "Кентавр". Будівництво цих бойових одиниць відбуватиметься на замовлення Міністерства оборони України", - повідомляє прес-служба Генерального штабу України у Facebook.

Командувач ВМВС віце-адмірал Ігор Воронченко наголосив на "непересічному значенні для розвитку флоту і зміцнення обороноздатності країни продовження будівництва бойових кораблів і катерів".

Він подякував колективу ПАТ “Завод “Ленінська кузня” за плідну співпрацю. За словами Воронченка, раніше побудовані на підприємстві малі броньовані артилерійські катери "Аккерман" і "Бердянськ" успішно пройшли усі випробування, включені до бойового складу флоту, і вже продемонстрували свою спроможність виконувати завдання за призначенням.

"У квітні поточного року були закладені ще чотири катери проекту 58155, і сьогодні вони успішно будуються. Нарешті, початок будівництва двох десантних катерів демонструє послідовне нарощування бойових спроможностей національних ВМС", - додав Воронченко.