У Києві на замовлення Міноборони побудують два десантних катера "Кентавр" для ВМС
"Сьогодні на Київському суднобудівному заводі проведено церемонію закладки двох десантних катерів типу "Кентавр". Будівництво цих бойових одиниць відбуватиметься на замовлення Міністерства оборони України", - повідомляє прес-служба Генерального штабу України у Facebook.
Командувач ВМВС віце-адмірал Ігор Воронченко наголосив на "непересічному значенні для розвитку флоту і зміцнення обороноздатності країни продовження будівництва бойових кораблів і катерів".
Він подякував колективу ПАТ “Завод “Ленінська кузня” за плідну співпрацю. За словами Воронченка, раніше побудовані на підприємстві малі броньовані артилерійські катери "Аккерман" і "Бердянськ" успішно пройшли усі випробування, включені до бойового складу флоту, і вже продемонстрували свою спроможність виконувати завдання за призначенням.
"У квітні поточного року були закладені ще чотири катери проекту 58155, і сьогодні вони успішно будуються. Нарешті, початок будівництва двох десантних катерів демонструє послідовне нарощування бойових спроможностей національних ВМС", - додав Воронченко.
Десантний катер є спеціалізованим бойовим надводним катером різнорідних десантних сил морського компоненту сил швидкого реагування, який може виконувати завдання як самостійно, так і в складі тактичних груп катерів. Призначений для транспортування морем та висадки на необладнане узбережжя морського десанту, ураження (знищення) окремих малорозмірних цілей противника (об’єктів протидесантної оборони) вогневими засобами, боротьби з десантно-висадочними засобами противника, а також для боротьби з протидиверсійними силами та засобами противника, ведення розвідки і спостереження, вивчення району бойового призначення, захисту судноплавства на прикордонних річках, сприяння силам Державної прикордонної служби України в посиленні охорони державного кордону.
Нагадаємо, що в Одесі пройшла урочиста церемонія включення до складу Військово-морських сил Збройних Сил України малих броньованих артилерійських катерів "Аккерман" і "Бердянськ".
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