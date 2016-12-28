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У Києві на замовлення Міноборони побудують два десантних катера "Кентавр" для ВМС

Будівництво катерів демонструє нарощування бойових спроможностей національних ВМС
В Україні на замовлення Міністерства оборони для Військово-Морських Сил ЗСУ побудують два десантні катери типу "Кентавр".
У Києві на замовлення Міноборони побудують два десантних катера "Кентавр" для ВМС Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Сьогодні на Київському суднобудівному заводі проведено церемонію закладки двох десантних катерів типу "Кентавр". Будівництво цих бойових одиниць відбуватиметься на замовлення Міністерства оборони України", - повідомляє прес-служба Генерального штабу України у Facebook.

Командувач ВМВС віце-адмірал Ігор Воронченко наголосив на "непересічному значенні для розвитку флоту і зміцнення обороноздатності країни продовження будівництва бойових кораблів і катерів".

Він подякував колективу ПАТ “Завод “Ленінська кузня” за плідну співпрацю. За словами Воронченка, раніше побудовані на підприємстві малі броньовані артилерійські катери "Аккерман" і "Бердянськ" успішно пройшли усі випробування, включені до бойового складу флоту, і вже продемонстрували свою спроможність виконувати завдання за призначенням.

"У квітні поточного року були закладені ще чотири катери проекту 58155, і сьогодні вони успішно будуються. Нарешті, початок будівництва двох десантних катерів демонструє послідовне нарощування бойових спроможностей національних ВМС", - додав Воронченко.

Десантний катер є спеціалізованим бойовим надводним катером різнорідних десантних сил морського компоненту сил швидкого реагування, який може виконувати завдання як самостійно, так і в складі тактичних груп катерів. Призначений для транспортування морем та висадки на необладнане узбережжя морського десанту, ураження (знищення) окремих малорозмірних цілей противника (об’єктів протидесантної оборони) вогневими засобами, боротьби з десантно-висадочними засобами противника, а також для боротьби з протидиверсійними силами та засобами противника, ведення розвідки і спостереження, вивчення району бойового призначення, захисту судноплавства на прикордонних річках, сприяння силам Державної прикордонної служби України в посиленні охорони державного кордону.

Нагадаємо, що в Одесі пройшла урочиста церемонія включення до складу Військово-морських сил Збройних Сил України малих броньованих артилерійських катерів "Аккерман" і "Бердянськ".

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