В Україні почала роботу місія МВФ
За його словами, місія буде працювати в Україні до 25 травня, - повідомив представник київського офісу МВФ, інформують "Українські Новини".
Основними темами роботи є пенсійна реформа, зміни в податковій і митній політиці, прогрес у відшкодуванні ПДВ та виконання бюджету.
Україна зобов'язалася перед МВФ провести пенсійну реформу, водночас терміном прийняття відповідного законопроекту в меморандумі з фондом зазначено кінець квітня. Пенсійна реформа повинна набути чинності з 1 січня 2018 року і мати такі характеристики: новий набір варіантів виходу на пенсію з ширшим, ніж нинішній, діапазоном пенсійного віку залежно від загального трудового стажу, а також з пенсійними виплатами, які заохочують громадян до пізнішого виходу на пенсію; гарантії того, що українці будуть отримувати пенсії, які відповідатимуть сплаченими внесками.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, що пенсійна реформа передбачає підвищення пенсій з жовтня і скасування їхнього оподаткування.
У той же час міністр соціальної політики Андрій Ревазаявляв, що уряду України вдалося переконати Міжнародний валютний фонд (МВФ) у відсутності необхідності підвищувати пенсійний вік до 63 років.
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