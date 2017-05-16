В Україні почала роботу місія МВФ

Місія міжнародного валютного фонду прибула в Україну і почала роботу.

За його словами, місія буде працювати в Україні до 25 травня, - повідомив представник київського офісу МВФ, інформують "Українські Новини".

Основними темами роботи є пенсійна реформа, зміни в податковій і митній політиці, прогрес у відшкодуванні ПДВ та виконання бюджету.

Україна зобов'язалася перед МВФ провести пенсійну реформу, водночас терміном прийняття відповідного законопроекту в меморандумі з фондом зазначено кінець квітня. Пенсійна реформа повинна набути чинності з 1 січня 2018 року і мати такі характеристики: новий набір варіантів виходу на пенсію з ширшим, ніж нинішній, діапазоном пенсійного віку залежно від загального трудового стажу, а також з пенсійними виплатами, які заохочують громадян до пізнішого виходу на пенсію; гарантії того, що українці будуть отримувати пенсії, які відповідатимуть сплаченими внесками.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, що пенсійна реформа передбачає підвищення пенсій з жовтня і скасування їхнього оподаткування.

У той же час міністр соціальної політики Андрій Ревазаявляв, що уряду України вдалося переконати Міжнародний валютний фонд (МВФ) у відсутності необхідності підвищувати пенсійний вік до 63 років.