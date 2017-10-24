НОВИНИКоманда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України повідомила про початок нової хвилі хакерських атак на інформаційні ресурси.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні почалася нова хвиля кібератак - Держспецзв'язку
У Держспецзв’язку закликали дотримуватися кібер-гігієни
Фото: AFP
Зокрема, в атаці 24 жовтня на інформаційну інфраструктуру Одеського аеропорту та Київського метрополітену використовувалася техніка DDE (експлуатація критичної уразливості в протоколі Dynamic Data Exchange), яка активувала виконання шкідливого коду на комп’ютері користувача.
У CERT-UA наголосили: власники інформаційно-телекомунікаційних систем, інших інформаційних ресурсів, у першу чергу транспортної інфраструктури, а також пересічні інтернет-користувачі мають дотримуватися посилених вимог кібербезпеки.
Нагадаємо, що 24 жовтня кібератаки зазнали: сайт Міністерства інфраструктури, інформаційні системи Міжнародного аеропорту Одеса та інфраструктуру КП Київський метрополітен.
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24 10 2017 18:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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