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В Україні почалася нова хвиля кібератак - Держспецзв'язку

У Держспецзв’язку закликали дотримуватися кібер-гігієни
Команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України повідомила про початок нової хвилі хакерських атак на інформаційні ресурси.
В Україні почалася нова хвиля кібератак - Держспецзв Фото: AFP

Зокрема, в атаці 24 жовтня на інформаційну інфраструктуру Одеського аеропорту та Київського метрополітену використовувалася техніка DDE (експлуатація критичної уразливості в протоколі Dynamic Data Exchange), яка активувала виконання шкідливого коду на комп’ютері користувача.

У CERT-UA наголосили: власники інформаційно-телекомунікаційних систем, інших інформаційних ресурсів, у першу чергу транспортної інфраструктури, а також пересічні інтернет-користувачі мають дотримуватися посилених вимог кібербезпеки.

Нагадаємо, що 24 жовтня кібератаки зазнали: сайт Міністерства інфраструктури, інформаційні системи Міжнародного аеропорту Одеса та інфраструктуру КП Київський метрополітен.

 
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24 10 2017 18:49
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