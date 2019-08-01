В Україні почалася реєстрація на пробне ЗНО
Реєстрація проводиться на сайтах регіонального центру оцінювання якості освіти та триватиме до 31 січня, повідомляє прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти.
Всі учасники пробного тестування отримають можливість ознайомитися з процедурою проведення ЗНО, виконати пробний тест, відпрацювати заповнення бланків, а також отримати правильні відповіді і результат тестування.
Тестування буде проводитися в два етапи: українська мова та література - 16 березня, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька та французька мови - 23 березня.
Також, Міністерство освіти і науки затвердило нові норми вступу на бакалаврат та магістратуру вищих навчальних закладах. Зокрема тепер можна буде подавати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання попередніх років.
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