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В Україні почалася реєстрація на пробне ЗНО

Реєстрація проводиться на сайтах УЦОЯО
Сьогодні, у вівторок, 8 січня, в Україні почалася реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання.
В Україні почалася реєстрація на пробне ЗНО Фото: akcent.org.ua

Реєстрація проводиться на сайтах регіонального центру оцінювання якості освіти та триватиме до 31 січня, повідомляє прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти.

Всі учасники пробного тестування отримають можливість ознайомитися з процедурою проведення ЗНО, виконати пробний тест, відпрацювати заповнення бланків, а також отримати правильні відповіді і результат тестування.

Тестування буде проводитися в два етапи: українська мова та література - 16 березня, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька та французька мови - 23 березня.

Також, Міністерство освіти і науки затвердило нові норми вступу на бакалаврат та магістратуру вищих навчальних закладах. Зокрема тепер можна буде подавати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання попередніх років.

 
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08 01 2019 13:07
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