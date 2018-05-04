В Україні почалося серійне виробництво БРЕМ "Атлет"

Державний концерн "Укроборонпром" почав серійне виробництво броньованих ремонтно-евакуаційних машин (БРЕМ) "Атлет", які значно посилять технічні можливості Збройних сил України, переконаний президент України Петро Порошенко.

"Ці броньовані ремонтно-евакуаційні машини призначені для технічного забезпечення танкових підрозділів і значно підсилять їх боєготовність", - написав П.Порошенко у своїй сторінці в соцмережі Фейсбук в середу ввечері.

Глава держави також зазначив, що "Атлети" мають значний експортний потенціал, що дозволить довантажити виробничі потужності Харківського конструкторського бюро після виконання "Укроборонпромом" державного оборонного замовлення.

Як повідомляє прес-служба "Укроборонпрому", серійне виробництво "Атлетів" розпочало ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О. Морозова" (входить до складу "Укрборонпрома").

В оприлюдненій на сторінці ДК в соцмережі Фейсбук повідомленні наголошується, що розроблена фахівцями "ХКБМ" машина дозволяє проводити евакуаційні операції і ремонт техніки в польових умовах.

Для виконання цих завдань "Атлет" обладнаний крановою установкою вантажопідйомністю до 25т, яка дозволяє проводити заміну основних вузлів і агрегатів танка, включаючи вежу і двигун. Для евакуації бойових машин "Атлет" обладнаний лебідкою з максимальною силою до 250 кН, якої достатньо для вилучення основних бойових танків. А спеціальне обладнання дозволяє проводити буксирування техніки на швидкості до 25 км / г.

"1000-сильний двигун дозволяє розвивати "Атлетові", який важить 46 т, швидкість до 70 км / г. Крім того, БРЕМ може перевозити до 1,5 т вантажу. Він оснащений зварювальним апаратом та іншим обладнанням, яке дозволяє проводити широкий комплекс робіт з відновлення боєздатності бронетехніки безпосередньо в польових умовах", - йдеться в повідомленні.

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