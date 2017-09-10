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В Україні почали розрахунок "зимової" субсидії

Заяву та декларацію про доходи заново необхідно було подати лише сім'ям, які орендують приміщення, мають зміни в складі сім'ї
В Україні офіційно розпочався процес розрахунку розміру зимової субсидії.
В Україні почали розрахунок "зимової" субсидії Фото: zp.kp.ua

"У жовтні управління соціального захисту населення автоматично розрахують розмір допомоги на опалювальний сезон усім тим, кому у травні цього року субсидію було перепризначено на новий період - 2017-2018 рр", - написав прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook.

При цьому, за словами Гройсмана, ніяких документів або довідок субсідіантам повторно не потрібно подавати або доносити.

Заяву та декларацію про доходи заново необхідно було подати лише сім'ям, які орендують приміщення, мають зміни в складі сім'ї - хто прописався або виписався за останній рік, і хто хоче отримати субсидію на тверде паливо.

Нагадаємо, громадяни, які звертаються за субсидіями, можуть оформити нарахування послуг лише на фактичних мешканців житла, а не на всіх прописаних у ньому.

Зазначимо, уряд України своїм рішенням удосконалив процес надання житлових субсидій населенню і зменшив період, за який враховуються доходи домогосподарств, з чотирьох до двох останніх кварталів.

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09 10 2017 09:36
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