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Українці отримають нові автономери

Нові серії з'явилися для всіх регіонів України
В Україні з'явилися нові автономери. Наприклад, у Києві існує маловідома серія номерних знаків КА, що вже активно застосовується.
Українці отримають нові автономери Фото: facebook.com/SFSofUkraine

З 2004 року коди регіонів були розподілені виключно з використанням літер, що збігаються в латинському та українському алфавітах, починаючи з Києва: АА, АВ, АС і т.д., в інтервалах АА-АХ, ВА-ВО, ВТ-ВХ, СА -СВ, СЕ-СН, повідомляє галузева група Аutoconsulting.


Інфографіка: autoconsulting.com.ua

Окремим кодом, який не входив в жоден інтервал, стала серія ІІ. Однак з 2006 року вона була виключена і підлягала вилученню. У 2013 році були прийняті зміни в ДСТУ 4278:2004, згідно з якими список кодів регіонів доповнений серіями в інтервалах НА-НХ, ІА-ІН, КА-КХ, за винятком серій НР і ІС, які не мали аналогів в кодуванні зразка 2004 року.

Повний перелік відповідності регіонів нової (і старої) кодифікації:


Інфографіка: autoconsulting.com.ua

Додамо, Україна імпортувала легкових автомобілів на суму понад 985 мільйонів доларів тільки за перше півріччя 2018 року. Найбільшу кількість легкових автомобілів було ввезено з Японії.

 
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01 08 2018 09:36
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