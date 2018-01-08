Українці отримають нові автономери

В Україні з'явилися нові автономери. Наприклад, у Києві існує маловідома серія номерних знаків КА, що вже активно застосовується.

З 2004 року коди регіонів були розподілені виключно з використанням літер, що збігаються в латинському та українському алфавітах, починаючи з Києва: АА, АВ, АС і т.д., в інтервалах АА-АХ, ВА-ВО, ВТ-ВХ, СА -СВ, СЕ-СН, повідомляє галузева група Аutoconsulting.



Інфографіка: autoconsulting.com.ua

Окремим кодом, який не входив в жоден інтервал, стала серія ІІ. Однак з 2006 року вона була виключена і підлягала вилученню. У 2013 році були прийняті зміни в ДСТУ 4278:2004, згідно з якими список кодів регіонів доповнений серіями в інтервалах НА-НХ, ІА-ІН, КА-КХ, за винятком серій НР і ІС, які не мали аналогів в кодуванні зразка 2004 року.

Повний перелік відповідності регіонів нової (і старої) кодифікації:



Інфографіка: autoconsulting.com.ua

Додамо, Україна імпортувала легкових автомобілів на суму понад 985 мільйонів доларів тільки за перше півріччя 2018 року. Найбільшу кількість легкових автомобілів було ввезено з Японії.