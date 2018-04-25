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В Україні почастішали напади на журналістів, – НСЖУ

У 2018 року було зафіксовано 21 випадок фізичної агресії проти журналісті
В Україні за перший квартал 2018 року збільшилась кількість нападів на журналістів під час виконання професійних обов'язків.
В Україні почастішали напади на журналістів, – НСЖУ Фото: з вільних джерел

Про це йдеться в Індексі фізичної безпеки журналістів України, який представила Національна спілка журналістів України.

"Відтак, у 2018 року було зафіксовано 21 випадок фізичної агресії проти журналістів, натомість, у січні-лютому-березні минулого року таких випадків було 18", - зазначають в НСЖУ.

Крім того, за словами експерти ГО "Інформаційна безпека" Тетяни Попової, офіційна кількість нападів на журналістів може зрости.

"Адже маємо інформацію від продюсера каналу ВВС, щодо нападу в Одесі на їхнього журналіста Енді Веріті 27 березня. Чекаємо на особисте спілкування з Енді та його підтвердження цього інциденту", - пояснила вона.

Водночас в Україні фіксується низький рівень розслідування та покарання винних за напади на журналістів, заявив президент Академії української преси Валерій Іванов.

Нагадаємо, у Тернопільській області побили журналіста та оператора під час виконання ними редакційного завдання. Поліція за цим фактом порушила кримінальну справу.

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25 04 2018 22:53
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