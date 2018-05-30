В Україні почастішали випадки захворювання на ботулізм

З початку року захворювання було діагностовано у 28 осіб

В Україні у другій половині травня почастішали випадки захворювання на ботулізм, пов'язані із споживанням неякісної риби.

Більшість випадків ботулізму пов'язані з вживанням в'яленої непатраної риби, виготовленої самостійно або придбаної в місцях стихійної торгівлі. З початку року захворювання було діагностовано у 28 осіб. У двох випадках хвороба завершилася летальним результатом, повідомляє прес-центр Держпродспоживслужби.

У зв'язку з цим Держпродспоживслужба настійно рекомендує не брати в дорогу і на відпочинок продукти, що швидко псуються, дотримуватися термінів придатності та умов зберігання. Вживані продукти, особливо консерви, рекомендується ретельно проварювати, прожарювати або гасити перед вживанням сирі і в'ялені продукти обробляти окремими ножами. Також в оприлюдненій Держпродспоживслужбою пам'ятці споживача рекомендується зберігати продукти в закритому посуді і захищати їх від випадкових забруднень.

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Також фахівці служби настійно рекомендують не купувати продукти на стихійних ринках і по можливості відмовитися від вживання в'яленої непатраної риби в літній період.

Відзначимо, що в Україні на сьогодні немає сироватки від ботулізму. Про це розповів гендиректор Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Володимир Курпіта в інтерв'ю "РБК-Україна".

"В Україні не існує власного виробництва сироваток від ботулізму. В принципі, у світі мало країн, де їх виготовляють, оскільки цю лікарську речовину дуже складно виробляти в незмінній якості, тому її готують невеликими партіями. Крім того, закупівля сироваток ніколи не була завданням МОЗ. Відомство ніколи за всю історію існування незалежної України не купувало цю продукцію. Її завжди купували місцеві органи влади за кошти обласних бюджетів, як правило, в Росії. Коли в України почався конфлікт з Росією, закупівлі припинилися", - повідомив Курпіта.

За словами експерта, у 2018 році МОЗ уперше направило частину коштів, які закладені в державному бюджеті для придбання ліків, на закупівлю сироваток. На це буде витрачено понад 40 мільйонів гривень. Очікується, що сироватка від ботулізму надійде в Україну тільки в серпні-вересні.

Нагадаємо, що в Києві після захворювання ботулізмом померла жінка.