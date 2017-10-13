В Україні почав діяти закон про мовні квоти на телебаченні

Ще протягом року продукти українських телеканалів будуть зараховуватися в квоту українською мовою

В Україні сьогодні починає діяти закон про мовні квоти на телебаченні. Документ був опублікований в офіційному виданні парламенту "Голос України" чотири місяці тому.

Мовити українською 75% часу протягом тижня та проміжків часу 7:00-18:00 та 18:00-22:00 зобов'язали загальнодержавні телеканали. На місцевих каналах квота становить 60%. Якщо телекомпанія веде мовлення у кількох областях, вона прирівнюється до загальнодержавної.

Прописано й умови роботи телекомпаній, які мовлять "мовами корінних народів України". Сумарний обсяг телемовлення державною мовою та мовами корінних народів має становити 75% ефіру, при чому щонайменше 30% мають бути державною мовою. Йдеться, між іншим, про інформаційно-аналітичні та розважальні передачі.

Фільми та передачі, створені до 1 серпня 1991 року, можна буде не перекладати українською, проте субтитрувати обов'язково. Проте якщо фільм часів СРСР створювали в оригіналі не російською, його треба озвучити або дублювати українською.

Передачі в ефірі телеканалу вважаються українськими, якщо ведучі говорили державною мовою - тож гості можуть говорити будь-якою мовою, проте субтитри у разі використання іноземної мови обов'язкові.

У фільмах допускається 10% загальної тривалості всіх реплік іноземною мовою, проте з субтитрами.

Згідно з законопроектом, у передачі чи фільмі, виконаних державною мовою, допускається використання інших мов без дублювання та озвучення у таких випадках:

у репортажі з місця події, крім мови репортерів;

у виступах, інтерв'ю, коментарях, поясненнях, запитаннях гостей передачі та в окремих репліках ведучих "в обсязі, зумовленому творчим задумом передачі";

у піснях, які є частиною передачі немузичного жанру чи фільму та використані в ній лише як звуковий супровід;

у музичних кліпах, що містять текстовий супровід;

у будь-яких творах, виступах, виконанні тощо мовами корінних народів України.

Цей закон не стосується іноземних телекомпаній або таких, що згідно до ліцензії мовлять для іноземців; якщо телекомпанія веде науково-просвітницькі передачі однією або кількома мовами Євросоюзу; телекомпаній, що транслюють передачі з вивчення іноземних мов.

Протягом першого року дії закону всі програми та передачі, їхні частини, які повністю або частково створені чи профінансовані телекомпанією, будуть зараховуватися до частки державною мовою. Таким чином хочуть підтримати програми національного виробника.

За порушення мовних квот телекомпанії загрожує штраф - 5% загальної суми ліцензійного збору ліцензії, виданої відповідно до ліцензії на мовлення.

Як відомо, Верховна Рада внесла зміни до Закону щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації №5313.

Нагадаємо, що Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроект, який зобов'язує загальнонаціональні телеканали транслювати не менш ніж 75% ефіру державною мовою.