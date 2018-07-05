В Україні погіршився фінансовий стан переселенців, - ООН
Про це свідчать дані опитування, проведеного Міжнародною організацією з міграції та агентством ООН з питань міграції, повідомляє представництво України в ООН.
Для отримання показників шляхом інтерв’ю опитали 2,4 тисячі внутрішньо переміщених осіб, ще 3,6 тисячі ВПО опитали телефоном.
За даними опитування, поточний середньомісячний дохід на одного члена родини ВПО становить 2 239 грн, і це трохи менше від 2446 грн, зафіксованих у грудні 2017.
Середньомісячний дохід переселенців залишається нижчим за фактичний прожитковий мінімум, розрахований у березні 2018 року на рівні 3 215 грн.
Чверть опитаних домогосподарств ВПО має середньомісячний дохід до 3 тисяч гривень, тоді як майже половина сімей ВПО живуть на 3–7 тисяч гривень на місяць.
"Конфлікт на сході України та його економічні наслідки за останні роки підірвали здатність людей долати труднощі, натомість посиливши їхню уразливість", ― підкреслив голова Представництва Міжнародної організації міграції в Україні Томас Лотар Вайс.
Нагадаємо, у квітні Президент Петро Порошенко ухвалив внесення змін до закону "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні". Згідно із законом, довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи виключено із переліку документів, до яких вносяться відомості про місце перебування особи.
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