В Україні погіршився один з ключових економічних показників
Про це повідомила Державна служба статистики.
При цьому наголошується, що у березні з корекцією на ефект календарних днів промислове виробництво зросло на 1,6% порівняно з березнем минулого року.
У січні-березні 2018 року порівняно із січнем-березнем 2017 року промвиробництво зросло на 2,4%.
Нагадаємо, зростання споживчих цін в Україні в березні прискорилося до 1,1% з 0,9% в лютому.
Промвиробництво в Україні в 2017 році скоротилося на 0,1% після зростання на 2,4% в 2016 році.
Цьому передувало чотири роки спаду: в 2015 році промвиробництво скоротилося на 13%, у 2014 році - на 10,1%, в 2013 році - на 4,3%, у 2012 році - на 0,7%.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомляв, що у 2018 році в Україні ціни на продукти будуть нижчими, ніж у 2017.
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