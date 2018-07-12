В Україні попит на електромобілі виріс в 2,4 рази: топ-5 електрокарів
За місяць первинну реєстрацію в Україні пройшли 598 електромобілів, повідомляє асоціація "Укравтопром".
80% первинного ринку електрокарів склали імпортовані машини з пробігом.
Найпопулярнішим електромобілем на українському ринку залишається Nissan Leaf. За минулий місяць 344 українця стали власниками автомобілів цієї моделі.
Другим за популярністю залишається автомобіль BMW i3. Перевагу цьому електромобілю Лейпцігського заводу BMW віддав 41 покупець.
Tesla Model S посіла третє місце - у листопаді 34 автомобілі цієї моделі отримали українську прописку.
На четвертому місці Renault Zoe з результатом 28 од. Замикає п'ятірку лідерів Fiat 500e, який вибрали 24 покупця.
Всього з початку року в Україні свою першу реєстрацію пройшли 4812 електромобілів, що майже в 2 рази більше ніж за аналогічний період 2017 року. Частка імпортованого секонд-хенду в цьому сегменті авторинку склала 84%.
Нагадаємо, що Міністерство інфраструктури України розробило та внесло до парламенту законопроекти, якими пропонує звільнити електромобілі, що продаються в Україні, від оподаткуванням податком на додану вартість та акцизним податком.
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