В Україні порушать справу проти дитячого омбудсмена росії - МЗС

Вона незаконно всиновила викрадену українську дитину

Міністерство закордонних справ України звернуло увагу на заяву уповноваженої при президенті рф з прав дитини Марії Львової-Бєлової про незаконне всиновлення нею української дитини, викраденої у Маріуполі російськими загарбниками.

Зовнішньополітичне відомство наголошує, що російська уповноважена також зізналася у сприянні незаконному всиновленню в рф іще близько 350 дітей із захоплених регіонів на сході України.

"Вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій України в росію та подальше їх усиновлення з боку російських громадян грубо порушують законодавство України, а також Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, яка передбачає зобов’язання держави-окупанта не змінювати громадянського статусу дітей, і Конвенцію ООН про права дитини від 1989 року", - наголошують у МЗС.

Тож на доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби МЗС України ініціює перед правоохоронними органами України відкриття справи проти російської громадянки Львової-Бєлової, в діях якої вбачаються ознаки кримінального правопорушення.

Міністерство також закликало міжнародну спільноту рішуче засудити злочини росії та її посадовців проти дітей на тимчасово загарбаних українських територіях.

"Україна продовжить докладати максимальних зусиль, аби українські діти, які були незаконно вивезені та всиновленні в росії, були повернуті до їхніх батьків або законних опікунів", - підкреслили у зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомлялося, за даними керівника ГО Центр громадянської просвіти “Альменда” Валентини Потапової, загарбники відправили із новоокупованих територій 2000 дітей до Криму та росії, ще планують відправити 4000 дітей.