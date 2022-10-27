RSS
НОВИНИ

В Україні порушать справу проти дитячого омбудсмена росії - МЗС

Ольга
Матарикіна
Вона незаконно всиновила викрадену українську дитину
В Україні порушать справу проти дитячого омбудсмена росії - МЗС Фото з вільного доступу
Міністерство закордонних справ України звернуло увагу на заяву уповноваженої при президенті рф з прав дитини Марії Львової-Бєлової про незаконне всиновлення нею української дитини, викраденої у Маріуполі російськими загарбниками.
 
Про це повідомляється на сайті МЗС України.
 
Зовнішньополітичне відомство наголошує, що російська уповноважена також зізналася у сприянні незаконному всиновленню в рф іще близько 350 дітей із захоплених регіонів на сході України.
 
"Вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій України в росію та подальше їх усиновлення з боку російських громадян грубо порушують законодавство України, а також Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, яка передбачає зобов’язання держави-окупанта не змінювати громадянського статусу дітей, і Конвенцію ООН про права дитини від 1989 року", - наголошують у МЗС.
 
Тож на доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби МЗС України ініціює перед правоохоронними органами України відкриття справи проти російської громадянки Львової-Бєлової, в діях якої вбачаються ознаки кримінального правопорушення.
 
Міністерство також закликало міжнародну спільноту рішуче засудити злочини росії та її посадовців проти дітей на тимчасово загарбаних українських територіях.
 
"Україна продовжить докладати максимальних зусиль, аби українські діти, які були незаконно вивезені та всиновленні в росії, були повернуті до їхніх батьків або законних опікунів", - підкреслили у зовнішньополітичному відомстві.
 
Як повідомлялося, за даними керівника ГО Центр громадянської просвіти “Альменда” Валентини Потапової, загарбники відправили із новоокупованих територій 2000 дітей до Криму та росії, ще планують відправити 4000 дітей.
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 10 2022 16:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Окрім військового світу потрібен енергетичний арсенал. путін готує нафтогазову бомбу для світу на Різдво - New York Times

Окрім військового світу потрібен енергетичний арсенал. путін готує нафтогазову бомбу для світу на Різдво - New York Times

красовський каже, що він ідіот і просить його зрозуміти. сімоньян підтримала ведучого, який хоче топити і спалювати українських дітей – Джулія Девіс

красовський каже, що він ідіот і просить його зрозуміти. сімоньян підтримала ведучого, який хоче топити і спалювати українських дітей – Джулія Девіс

Омлет зачекає до листопада. Бахматюка та колег перевірять, чи не мухлюють вони з яйцями

Омлет зачекає до листопада. Бахматюка та колег перевірять, чи не мухлюють вони з яйцями

На що чекати від Ріші Сунака. Мільйонер з нетрів Оксфорду і Стенфорду, який приносив присягу на Бгаґавад-Ґіті, підтримував криптовалюти та ЛГБТ

На що чекати від Ріші Сунака. Мільйонер з нетрів Оксфорду і Стенфорду, який приносив присягу на Бгаґавад-Ґіті, підтримував криптовалюти та ЛГБТ

Три історії кінорежисера В

Три історії кінорежисера В'ячеслава Криштофовича. До 75-річчя українського Бергмана

Енергетична війна путіна зустрічає спротив в Україні. Українці можуть використати зиму та географію на свою користь – Мік Раян

Енергетична війна путіна зустрічає спротив в Україні. Українці можуть використати зиму та географію на свою користь – Мік Раян

Невтішна статистика: попри твердження урядовців, ціни на продукти невпинно зростають. Але могло б бути і гірше

Невтішна статистика: попри твердження урядовців, ціни на продукти невпинно зростають. Але могло б бути і гірше

Розкол, дезорганізація, дестабілізація у країнах ЄС. путін прагне непомітно, через гібридну війну, вразити у серце Європи – The Guardian

Розкол, дезорганізація, дестабілізація у країнах ЄС. путін прагне непомітно, через гібридну війну, вразити у серце Європи – The Guardian

Слова про Україну, які мають почути американці. Війни виграються справами і переконливими аргументами – Еліот А. Коен

Слова про Україну, які мають почути американці. Війни виграються справами і переконливими аргументами – Еліот А. Коен

60 років Карибській кризі. росія так і не вилізла зі зношених кдбістських штанців

60 років Карибській кризі. росія так і не вилізла зі зношених кдбістських штанців

Коронавірус відпочиває? Наступна пандемія може виникнути через танення льодовиків – The Guardian

Коронавірус відпочиває? Наступна пандемія може виникнути через танення льодовиків – The Guardian

Перевірте свою готовність до блекауту. 5 найдешевших порад, які додадуть енергії

Перевірте свою готовність до блекауту. 5 найдешевших порад, які додадуть енергії

Протидія США ядерній загрозі путіна. Не симетричний удар у відповідь, а абсолютне його знищення в Україні – Дуглас Лондон

Протидія США ядерній загрозі путіна. Не симетричний удар у відповідь, а абсолютне його знищення в Україні – Дуглас Лондон

Коли бомбити москву? Історія має приклади символічних бомбардувань столиць держав-агресорів

Коли бомбити москву? Історія має приклади символічних бомбардувань столиць держав-агресорів

Завдання суровікіна – затягнути війну з Україною якнайдовше. 5 складових його кампанії на найближчі місяці – генерал-майор Мік Раян

Завдання суровікіна – затягнути війну з Україною якнайдовше. 5 складових його кампанії на найближчі місяці – генерал-майор Мік Раян

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.