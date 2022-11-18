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В Україні пошкоджено майже половину енергосистеми – Шмигаль

Внаслідок останніх масованих ракетних ударів росії з ладу виведена майже половина енергетичної системи України.
В Україні пошкоджено майже половину енергосистеми – Шмигаль Фото: aa.com.tr

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільної пресконференції з виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом у п'ятницю, 18 листопада.

"росія продовжує ракетні удари по цивільній критичній інфраструктурі України, воюючи проти цивільного населення та позбавляючи його під час зими світла, водопостачання, тепла та зв’язку. Тільки протягом 15 листопада росія випустила по українських містах близько 100 ракет. Майже половину нашої енергетичної системи виведено з ладу", – заявив глава уряду.

Прем'єр наголосив, що за таких обставин Україна потребує додаткової підтримки з боку партнерів: як у сфері енергетики, постачання додаткового обладнання, так і додаткових фінансових ресурсів для закупівлі газу та іншої підтримки енергетичного сектору.

Після перших масованих обстрілів рф енергетичної інфраструктури, які сталися 10 жовтня, повідомлялося про пошкодження 30 відсотків енергетичної системи України, після атак 31 жовтня – вже про 40 відсотків.

Тому Україні потрібна додаткова підтримка Євросоюзу в енергетичній і фінансовій сферах.

 

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18 11 2022 22:00
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