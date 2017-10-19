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В Україні посилили охорону кордону у чотирьох областях

Посилення здійснюється в рамках спецоперації "Кордон-2017"
У межах Волинської, Львівської, Закарпатської та Чернівецької областей посилено охорону кордону додатковими підрозділами.
В Україні посилили охорону кордону у чотирьох областях Фото: BIN.ua

До охорони державного кордону у межах Волинської, Львівської, Закарпатської та Чернівецької областей додатково залучено понад 300 службовців відомства. Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби.

Посилення кордону здійснюється в рамках спецоперації "Кордон-2017", яка розпочалася з 11 квітня 2017-го року.

Нагадаємо, ділянку українсько-румунського кордону в межах Чернівецької області охоронятимуть спільні патрулі прикордонної поліції Румунії та військовослужбовців Держприкордонслужби України.

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19 10 2017 16:39
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