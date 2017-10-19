ПОЛІТИКА НОВИНИУ межах Волинської, Львівської, Закарпатської та Чернівецької областей посилено охорону кордону додатковими підрозділами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні посилили охорону кордону у чотирьох областях
Посилення здійснюється в рамках спецоперації "Кордон-2017"
Фото: BIN.ua
До охорони державного кордону у межах Волинської, Львівської, Закарпатської та Чернівецької областей додатково залучено понад 300 службовців відомства. Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби.
Посилення кордону здійснюється в рамках спецоперації "Кордон-2017", яка розпочалася з 11 квітня 2017-го року.
Нагадаємо, ділянку українсько-румунського кордону в межах Чернівецької області охоронятимуть спільні патрулі прикордонної поліції Румунії та військовослужбовців Держприкордонслужби України.
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19 10 2017 16:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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