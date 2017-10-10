В Україні повинні бути створені Антикорупційні суди з подачі Порошенка, - Венеціанська комісія

Венеціанська комісія зробила висновок, що положення представленого України законопроекту №6011 про антикорупційні суди забезпечує хорошу основу для створення університету даного інституту, проте в загальній рекомендації сказано, що президенту України Петру Порошенку необхідно внести до Верховної Ради відповідний законопроект від свого імені, який буде відповідати Конституції України і стандартам Ради Європи.

У першому проекті авторами виступають віце-спікер Верховної Ради Оксани Сироід і народні депутати від Самопомочі Єгор Соболєв та БПП Сергій Лещенко.

Така рекомендація експертів викликана тим, щоб виключити ризик того, що закон буде визнаний неконституційним.

Венеціанська комісія відзначає, що відхилення від загальних правил призначення суддів повинні керуватися лише специфікою їхньої майбутньої діяльності. Крім того, рівень винагороди суддів Вищого антикорупційного суду повинен бути переглянутий; винагорода повинна бути відповідною підвищеним вимогам їх посади, але не повинна сильно відрізнятися від винагороди загальних судів, - повідомляється на сайті Комісії.

Вказується, що необхідно ввести додаткові гарантії для забезпечення того, щоб процедура призначення суддів була незалежною від виконавчої та законодавчої влади в країні.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко на 14-ї щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) заявив, що у нього немає півтора або двох років, щоб чекати створення нового антикорупційного суду.

Також генеральний прокурор України Юрій Луценко підтримує ідею створення антикорупційної палати в суді у 2017 році.

Згодом Порошенко заявив, що готовий внести законопроект про створення Антикорупційного суду в Україні, але виступає за паралельне формування антикорупційної палати у Верховному Суді.