Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

В Україні повинні бути створені Антикорупційні суди з подачі Порошенка, - Венеціанська комісія

Венеціанська комісія порекомендувала Порошенку внести свій законопроект в Раду
Венеціанська комісія зробила висновок, що положення представленого України законопроекту №6011 про антикорупційні суди забезпечує хорошу основу для створення університету даного інституту, проте в загальній рекомендації сказано, що президенту України Петру Порошенку необхідно внести до Верховної Ради відповідний законопроект від свого імені, який буде відповідати Конституції України і стандартам Ради Європи.
В Україні повинні бути створені Антикорупційні суди з подачі Порошенка, - Венеціанська комісія Фото: kommersant.ua

У першому проекті авторами виступають віце-спікер Верховної Ради Оксани Сироід і народні депутати від Самопомочі Єгор Соболєв та БПП Сергій Лещенко.

Така рекомендація експертів викликана тим, щоб виключити ризик того, що закон буде визнаний неконституційним.

Венеціанська комісія відзначає, що відхилення від загальних правил призначення суддів повинні керуватися лише специфікою їхньої майбутньої діяльності. Крім того, рівень винагороди суддів Вищого антикорупційного суду повинен бути переглянутий; винагорода повинна бути відповідною підвищеним вимогам їх посади, але не повинна сильно відрізнятися від винагороди загальних судів, - повідомляється на сайті Комісії.

Вказується, що необхідно ввести додаткові гарантії для забезпечення того, щоб процедура призначення суддів була незалежною від виконавчої та законодавчої влади в країні.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко на 14-ї щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) заявив, що у нього немає півтора або двох років, щоб чекати створення нового антикорупційного суду.

Також генеральний прокурор України Юрій Луценко підтримує ідею створення антикорупційної палати в суді у 2017 році.

Згодом Порошенко заявив, що готовий внести законопроект про створення Антикорупційного суду в Україні, але виступає за паралельне формування антикорупційної палати у Верховному Суді.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 10 2017 20:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.