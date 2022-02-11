В Україні працюватимуть над стабілізацією цін на курячі яйця

Мінагрополітики та Асоціація "Союз птахівників України" підписали відповідний документ

Сторони підписали меморандум, спрямований на стабілізацію цін та недопущення перевищення оптово-відпускних цін реалізації від рівня, за якими яйця постачаються до торговельних мереж.

"Виробники яєць у межах Меморандуму взяли на себе зобов’язання наситити внутрішній ринок яйцями, зокрема збільшити чисельність поголів’я курей-несучок та обсягів виробництва яєць", – йдеться в повідомленні.

Зі свого боку Мінагрополітики сприятиме, щоб виробники курячих яєць були забезпечені необхідними умовами та ресурсами для роботи та мали змогу залучити доступний кредитний ресурс для своєї виробничої діяльності.

Також міністерство сприятиме стабільності внутрішніх цін на зернофуражні й олійні культури та продукти їх переробки.

Меморандум діятиме до 31 грудня цього року, може бути продовженим у разі необхідності та є відкритим до підписання іншими виробниками.