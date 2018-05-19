Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Україні працюють 11 підрозділів діалогової поліції

Діалогова поліція працює в рамках реформи блоку громадської безпеки
Заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич на брифінгу з нагоди святкування Дня Європи в суботу в Києві заявив, що проходять тренінги з підготовки поліцейських підрозділів особливого призначення щодо гарантування публічної безпеки під час масових заходів і вже підготовлено 70 фахівців.
В Україні працюють 11 підрозділів діалогової поліції Фото:з відритих джерел

"Минулого року ми звернулися до консультативної місії Євросоюзу з реформування блоку громадської безпеки. Це передусім впровадження "скандинавської моделі" гарантування публічної безпеки, створення діалогової поліції. Наразі у нас вже працюють понад 11 таких підрозділів по всій країні", - додав Фацевич.

Голова консультативної місії Європейського Союзу в Україні Кястутіс Ланчинскас закликав українців вірити, що зміни на краще в країні можливі.

"Хочу закликати всіх українців вірити у свої сили... Діалогова поліція працює, нова методика роботи під час масових заходів починає працювати, але потрібний час, тому що ви – велика держава. І потрібна ініціатива та віра від вас, що ви можете змінюватися і йти вперед", – додав він.

За словами Ланчинскаса, коли є політична воля і бажання змінюватися – все можливо.

"Коли кажуть, що немає мотивації, наприклад, у поліцейських, і всі кажуть, що зарплата маленька. Але це не так. Зарплата повинна бути тільки одним із мотивів, ще мають бути цінності, в які вірять працівники", – пояснив Ланчинскас.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 05 2018 14:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • "Спецконтингент, що підлягає виселенню" Так цинічно назвала Крим та його жителів радянська влада у документах 1944 року про переселення
  • Великий розпродаж: які ласі шматки держава приватизує? - ІНФОГРАФІКА2018 року на Україну чекає велика приватизація 26 крупних підприємств, частина з яких вже роками приносить бюджету лише збитки. Та більшість з них все одно залишається лідерами різних ринків. Кого ж цього року держава планує передати в приватні руки, чим займаються ці компанії та які можуть бути позитивні й негативні наслідки цього процесу?
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Спецконтингент, що підлягає виселенню"

"Спецконтингент, що підлягає виселенню"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.