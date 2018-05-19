В Україні працюють 11 підрозділів діалогової поліції

Заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич на брифінгу з нагоди святкування Дня Європи в суботу в Києві заявив, що проходять тренінги з підготовки поліцейських підрозділів особливого призначення щодо гарантування публічної безпеки під час масових заходів і вже підготовлено 70 фахівців.

"Минулого року ми звернулися до консультативної місії Євросоюзу з реформування блоку громадської безпеки. Це передусім впровадження "скандинавської моделі" гарантування публічної безпеки, створення діалогової поліції. Наразі у нас вже працюють понад 11 таких підрозділів по всій країні", - додав Фацевич.

Голова консультативної місії Європейського Союзу в Україні Кястутіс Ланчинскас закликав українців вірити, що зміни на краще в країні можливі.

"Хочу закликати всіх українців вірити у свої сили... Діалогова поліція працює, нова методика роботи під час масових заходів починає працювати, але потрібний час, тому що ви – велика держава. І потрібна ініціатива та віра від вас, що ви можете змінюватися і йти вперед", – додав він.

За словами Ланчинскаса, коли є політична воля і бажання змінюватися – все можливо.

"Коли кажуть, що немає мотивації, наприклад, у поліцейських, і всі кажуть, що зарплата маленька. Але це не так. Зарплата повинна бути тільки одним із мотивів, ще мають бути цінності, в які вірять працівники", – пояснив Ланчинскас.