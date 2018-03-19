В Україні продали майна збанкрутілих банків на 7 мільярдів гривень

Найбільше продали активів банку "Форум" - на 1 мільярд гривень, "Дельта банку" — на 947 мільйонів гривень та "Фідобанку" - на 429 мільйонів гривень

За допомогою системи "Prozorro.Продажі" реалізували активів збанкрутілих банків та непрофільного державного майна на суму понад 7 мільярдів гривень.

Найбільше продали активів банку "Форум" - на 1 мільярд гривень, "Дельта банку" — на 947 мільйонів гривень та "Фідобанку" - на 429 мільйонів гривень, - повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

7 млрд гривень заробили #ProZorroПродажі на реалізації активів збанкрутілих банків та непрофільного державного майна! За всіма цифрами можна слідкувати в режимі реального часу: https://t.co/rYQrBtQZNA @nefyodov pic.twitter.com/VzStdvv890 — Мінекономрозвитку (@mineconomdev) 19 березня 2018 р.

Понад 68% всіх реалізованих активів - права за кредитними вимогами, 12,5% - нерухоме майно. Решта проданих банківських активів - офісна техніка, транспортне обладнання та земельні ділянки.

Окрім банківських активів від початку запровадження системи "Prozorro. Продажі" реалізовували майно державних та комунальних підприємств, вартість якого становить близько 105 мільйонів гривень.

Систему "Prozorro.Продажі" запровадили наприкінці 2016 року. Вже навесні 2017 року вона "заробила" свій перший мільярд.