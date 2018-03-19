Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

В Україні продали майна збанкрутілих банків на 7 мільярдів гривень

Найбільше продали активів банку "Форум" - на 1 мільярд гривень, "Дельта банку" — на 947 мільйонів гривень та "Фідобанку" - на 429 мільйонів гривень
За допомогою системи "Prozorro.Продажі" реалізували активів збанкрутілих банків та непрофільного державного майна на суму понад 7 мільярдів гривень.
В Україні продали майна збанкрутілих банків на 7 мільярдів гривень Фото: з вільних джерел

Найбільше продали активів банку "Форум" - на 1 мільярд гривень, "Дельта банку" — на 947 мільйонів гривень та "Фідобанку" - на 429 мільйонів гривень, - повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

Понад 68% всіх реалізованих активів - права за кредитними вимогами, 12,5% - нерухоме майно. Решта проданих банківських активів - офісна техніка, транспортне обладнання та земельні ділянки.

Окрім банківських активів від початку запровадження системи "Prozorro. Продажі" реалізовували майно державних та комунальних підприємств, вартість якого становить близько 105 мільйонів гривень.

Систему "Prozorro.Продажі" запровадили наприкінці 2016 року. Вже навесні 2017 року вона "заробила" свій перший мільярд.

Нагадаємо, Національний банк констатує, що банківська система України у 2017 році встановила світовий рекорд за розміром проблемних кредитів.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 03 2018 14:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
ЕСКО для ЖКГ: порятунок чи безвихідна дія для комунальної енергетики?

ЕСКО для ЖКГ: порятунок чи безвихідна дія для комунальної енергетики?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.