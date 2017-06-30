В Україні продавати квитки і пропускати на футбольні матчі будуть по паспорту

Матчі "Шахтар" - "Динамо" та Україна - Туреччина мають стати першим, де буде застосовано це правило

При Федерації футболу України (ФФУ) створено наглядову раду з розповсюдження квитків на матчі національної збірної.

Це означає, що на наступний домашній матч національної збірної України проти Туреччини квитки будуть продаватись не лише на документи, але й при вході кожного уболівальника перевірять на наявність паспорта чи водійського посвідчення, яке має відповідати прізвищу написаному на квитку, повідомляє член наглядової ради та журналіст телеканалу "2+2" Роман Бебех на своїй сторінці у Facebook.

"Тобто кожен глядач буде ідентифікованим. Раніше УФІ-ФФУ-маркетинг продавали по 4 квитки на документ. Тепер лише один. Я впевнений, що знайдеться тисячі фанів, яким це нововведення не сподобається. Але це робитиметься заради безпеки на стадіоні. Ми всі хочемо рухатись у бік цивілізації. Де кожна людина має персонально відповідати за вчинені дії на стадіоні. І щоб потім ніхто не розповідав байки про “оплот”, який працював на чиєсь замовлення", - пише Бебех.

"Тому відтепер нам потрібно вчитись приходити на стадіон не за 15 хвилин до старту матчу, а раніше. Бо перевірка документів суттєво збільшить час проходження через турнікети та стюардів.

Скажу одразу, що нововведення повністю не вбереже нас від спекулянтів. Та суттєво має створити для них проблеми. Але якщо ця проблема й надалі буде масовою, то проговорено варіанти як ще більше заблокувати “квитковий-бізнес”, - резюмував член ради.

Однак існує Закон "Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів". Стаття 18 чітко визначає причини, за якими людині можуть відмовити у відвідуванні стадіону. Про паспорт або інші персональні документи у ній не йдеться.

Варто відзначити, що на матч Суперкубку України між "Динамо" та "Шахтарем" вболівальників також пропускатимуть за документами, інформує "Футбол 24".

"Квитки на Суперкубок України-2017 будуть іменними. Стюард може перевірити квиток і не пустити на стадіо", – повідомив представник квиткового оператора esport.in.ua.

В якості документів, за словами представника квиткового оператора, можуть бути використані: паспорт, водійські права, студентський і учнівський квитки.

Для дітей молодше 6-ти років документи для купівлі квитка і проходу на стадіон "Чорноморець" не будуть потрібні, вони можуть зайти на стадіон в супроводі батьків.

Матч за Суперкубок України-2017 "Шахтар" – "Динамо" відбудеться в Одесі 15 липня.